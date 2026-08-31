Vox exige la suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos: "España debe responder como un Estado soberano”

Vox ha aprobado por unanimidad una declaración política en defensa de la soberanía y la integridad territorial de España y para la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos. El manifiesto se ha leído y aprobado durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, y que ha contado con la participación de los vicepresidentes y consejeros de Vox en los gobiernos autonómicos; los portavoces nacionales y regionales y los miembros del Comité de Acción Política.

La formación de que preside Santiago Abascal reafirma que "Ceuta y Melilla son parte integrante e inseparable de España" y sostiene que "la soberanía española sobre estos territorios no está sometida a negociación, discusión o transacción alguna". Vox rechaza además "cualquier pretensión del Reino de Marruecos sobre Ceuta, Melilla o cualquiera de las plazas y lugares de soberanía española en el norte de África" y declara que su soberanía "no es susceptible de negociación bilateral ni puede constituir objeto de ningún proceso de diálogo sobre su eventual transferencia a Marruecos”.

Por tanto, Vox condena formalmente las recientes declaraciones del Gobierno marroquí que cuestionan la soberanía y la integridad territorial de España: “España no puede aceptar como normal que un Estado que se presenta como amigo, vecino y socio estratégico reivindique simultáneamente partes integrantes del territorio sujeto a soberanía española”.

Abascal acusó a Sánchez de actuar “al servicio de Marruecos” y ha sostenido que su comportamiento “sólo puede ser interpretado bajo el prisma de la traición”. Lo hizo en una comparecencia desde El Escorial en la que aseguró que comienza un curso político “absolutamente histórico” y “decisivo” porque, en su opinión, “España está en peligro” y se encuentra “amenazado por una mafia y por una traición dirigida desde la Presidencia del Gobierno”.

Asimismo, este partido en el comunicado aprobado reclama convocar al embajador del Reino de Marruecos en España, llamar a consultas al embajador español en Rabat y, "en el caso de persistir la situación de invasión y de ataque a la soberanía nacional", retirar al embajador de España y expulsar al embajador marroquí. La declaración insta también al Gobierno de Pedro Sánchez a suspender este Tratado hasta que Rabat reconozca de forma expresa la soberanía e integridad territorial española y coopere de forma efectiva en la readmisión de nacionales marroquíes cuyo retorno, devolución o expulsión haya sido acordado por las autoridades españolas.

Los de Abascal exigen, además, que Marruecos acepte "sin excepción ni excusa formal ni material, todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español, de cualquier persona de nacionalidad marroquí, mayor o menor de edad", y reclaman revisar el conjunto de las relaciones bilaterales para que cualquier cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática se rija por los principios de reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de la integridad territorial.

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La declaración facilitada por este partido concluye con una defensa expresa de la integridad territorial española: "La soberanía nacional no se negocia. Ceuta y Melilla son España. Chafarinas, Vélez de la Gomera y Alhucemas son España. La integridad territorial de España se respeta y se defiende".

Fuente: El Periódico