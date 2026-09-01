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El Gobierno aprueba bonificar el 75% de las cotizaciones a empresas en Ceuta y Melilla

Junto a esta medida, se facilitará que las empresas que lo necesiten puedan acogerse a un ERTE que, en este caso, contarán con una exención del 100 % de las cotizaciones empresariales y "máxima protección" para las personas trabajadoras

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. / EP

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EFE

Madrid

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una bonificación del 75 % a la contratación de trabajadores tanto en Ceuta como en Melilla, en el marco del plan de apoyo a Ceuta.

Tal como adelantó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena Ser, esta medida forma parte del paquete de ayudas urgentes, que contempla 168 millones de euros, que aprobará hoy el Consejo de Ministros.

Junto a esta medida, se facilitará que las empresas que lo necesiten puedan acogerse a un ERTE que, en este caso, contarán con una exención del 100 % de las cotizaciones empresariales y "máxima protección" para las personas trabajadoras, ya que permitirán acceso pleno y sin consumo a la prestación por desempleo, según explica el Ministerio de Trabajo.

El objetivo, incide Trabajo, es "proteger el empleo y dar apoyo a las personas trabajadoras y las empresas".

Sánchez apuntó que el plan de apoyo a Ceuta equivale al 8 % del PIB de la ciudad autónoma y que incluirá también ayudas directas a pymes y autónomos para revitalizar la economía local tras la entrada masiva de inmigrantes los pasados 30 y 31 de julio, de los que una parte permanecen en la ciudad.

Este plan de ayudas de 168 millones supone una ampliación extraordinaria del plan especial de apoyo económico a Ceuta y que de 2023 a 2026 ya ha movilizado 180 millones de euros.

Llamamiento de la CEOE

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, reclamó ayer al Gobierno un "liderazgo expreso" ante la situación que se vive en Ceuta "donde 80.000 compatriotas están sufriendo" tras la "invasión" de finales de julio.

En declaraciones el lunes a los medios durante el 40 Encuentro de la Tecnología y de las Telecomunicaciones organizado por la patronal de la industria tecnológica Ametic, Garamendi dijo que Ceuta ha sufrido "un ataque directo a la soberanía nacional" y que hay "80.000 compatriotas que lo están pasando fatal".

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"Esto es una invasión (...) si quiere luego hablamos de inmigración", añadió durante su posterior intervención en las jornadas donde lamentó la situación que viven los ciudadanos de Ceuta.

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