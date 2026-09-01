Un informe de la UE remitido en agosto al Gobierno detectó injerencia rusa leve en la crisis de Ceuta

Consumada la avalancha humana sobre Ceuta del 30 y 31 de julio, el área de inteligencia del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE, herramienta diplomática de la Comisión Europea) emitió un informe para los gobiernos de la UE en el que describe una injerencia rusa sobre los sucesos de Ceuta, si bien menor en intensidad y duración que la agitación de terminales rusos de desinformación detectada en otras crisis europeas.

El informe, remitido a Moncloa, es uno de los documentos en los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha basado en una entrevista concedida a la SER para señalar a Rusia y a Israel tras los sucesos de Ceuta, obviando el papel de Marruecos.

Por el dosier, según fuentes de la Seguridad del Estado, se sabe en Madrid que la maquinaria de desinformación rusa se puso en marcha después de la riada humana –no antes, movilizando a los marroquís, sino a partir del 31 de julio con los primeros mensajes de alarma-, que tuvo una intensidad del rango de 2.000 mensajes emitidos -en el momento del análisis para las cancillerías europeas- y que su narrativa principal iba dirigida a los europeos más que a los magrebís, con el argumento de que Europa es vulnerable por una política fallida de inmigración.

Actores con cara y sin cara

El informe analiza una FIMI sobre Ceuta. Las siglas corresponden a Foreign Information Manipulation and Interference (Manipulación de la información e injerencia), el fenómeno al que Europa presta especial atención desde las primeras manifestaciones de guerra híbrida rusa en torno a la revuelta de Maidan ucraniana y la toma de Crimea, y contra el que la Comisión Europea trata de blindar a sus países.

En el caso de Ceuta, el Servicio Exterior europeo detectó la acción rusa en tres niveles: actores diplomáticos, medios públicos del Kremlin y cuentas, perfiles y medios relacionados con el Kremlin.

Los mensajes -con un caudal menor que en casos como el procés o procesos electorales en países europeos- se emitieron en las fechas posteriores a la riada, mientras crecía la tensión en la ciudad de Ceuta por la permanencia de numerosos migrantes ocupando los espacios públicos.

La portavoz de Exteriores rusa, María Zajarova, en una reuda de prensa. / Europa Press/Contacto/Peter Kova

Los principales actores diplomáticos que señala Europa son la portavoz rusa de Exteriores, María Zajarova, y el viceministro de Exteriores, Alexander Grushko. Son las figuras a las que el informe pone cara, según las fuentes consultadas. Además, se señala la acción difusora en canales de redes sociales de una maraña de perfiles en torno a la red Portal Kombat, también conocida como “red Pravda”, desvelada y descrita por los servicios secretos franceses en 2024 como un amplio aparato de injerencia digital en las opiniones públicas europeas a través de medios convencionales rusos y cabeceras y perfiles no convencionales o falsos.

Entre los primeros, el informe europeo observa la acción como manantiales de la agencia Sputnik, una filial brasileña de esa entidad, y el diario oficialista Rosiskaya Gazeta. Entre los segundos, una red en Telegram del canal Rybar -próximo al ejército ruso, que describe la avalancha migratoria sobre Ceuta en términos de “invasión” y de “ejército de inmigrantes ilegales”- o la agencia African Intiative, fundada para la promoción de políticas rusas en el continente africano.

Fracaso de Europa

Rusia ha exigido hoy a Moncloa, a través de sus canales diplomáticos, que presente pruebas de la acusación lanzada por el presidente Sánchez. Las fuentes consultadas refieren cómo los analistas de inteligencia europeos han detectado lo que llaman “amplificación multiplataforma” en la campaña sobre Ceuta. O sea, que los mismos mensajes de matriz rusa corrían por webs convencionales y por posts de redes sociales diversas.

Son plataformas distintas, pero comparten una misma argumentación. El informe recoge la coincidencia y la acota en torno a tres narrativas: la primera, y más repetida, afirma que la política europea de inmigración está hundida.

La segunda detalla que Ceuta es la evidencia de los fallos de la gestión europea de la inmigración y la invalidez del acuerdo de Schengen. En una versión más amplia, viene a señalar que la crisis de Ceuta es parte de la incapacidad de Europa para proteger sus fronteras. Destaca en ese campo uno de los mensajes amplificados por el canal ruso RT -proscrito en la UE desde la invasión de Ucrania- que recoge palabras del representante especial del presidente Vladímir Putin, Kiril Dmitriev: en su visión, los migrantes arribando a Ceuta es una reproducción de la histórica situación de “bárbaros a las puertas”.

La intención de los mensajes repicados en el sistema algorítmico ruso es acrecentar la alarma y polarización en torno a la inmigración y erosionar el prestigio de las autoridades europeas entre sus ciudadanos, explican las fuentes de la Seguridad del Estado.

En ese sentido, la tercera narrativa principal incide en que Europa es un territorio y una construcción política “fraccionada” y “vulnerable” en plena era de presión geopolítica.

En un punto de madurez de la campaña sobre Ceuta, Rusia acusa a EEUU e Israel a través de su canal RT / El Periódico

Parte de los mensajes emitido por los canales rusos incidía en las vacaciones del presidente Pedro Sánchez. En algunos casos, con el titular, atribuido a representantes del PP: “¡Que se levante de la tumbona de una vez!”

EEUU e Israel

En argumentos paralelos, la FIMI rusa sobre lo sucedido en Ceuta incide en las diferencias de España con la administración norteamericana de Donald Trump por la guerra de Irán, la divergencia en la política presupuestaria de la OTAN y el enfrentamiento del Gobierno español con el de Israel a cuenta de la matanza de Gaza.

La información que el Servicio Exterior europeo sirve sobre injerencia israelí es muy limitada, según las mencionadas fuentes. Se han aportado unos pocos ejemplos de mensajes distribuidos en las redes durante momentos críticos de la situación en Ceuta. Una de esas fuentes los considera "traídos por los pelos" y muy difícilmente atribuibles al gobierno de Netanyahu.

Los canales africanos de esta campaña inciden, por su parte, en la dimensión humanitaria de la crisis, acusando a España de la situación de indigencia e intemperie que atraviesan los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta. En la visión rusa de la crisis, Marruecos es siempre considerado el actor principal, el impulsor que “lanza a los migrantes a tomar Ceuta al asalto”, según African Initiative.

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La campaña rusa ha evolucionado a lo largo de los días de la crisis. Al comienzo de los sucesos de Ceuta, incidía en la alarma y la vulnerabilidad de Europa. El 1 de agosto, ya discurría por el relato de la fragmentación de Europa en torno al caso. El día 5, los argumentarios habían corrido hacia el terreno de la atribución, señalando, como hizo RT, a “Estados Unidos e Israel bajo la crisis de Ceuta”. Para el día 10, la riada de mensajes corría amplificando críticas locales y foráneas a Pedro Sánchez y su gobierno.