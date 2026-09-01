Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casinos en GaliciaVerea entra en campañaMoureAlquiler en SantiagoMarga Charol
instagram

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Prisión para los cuatro detenidos por apedrear a militares y herir a un sargento

El Gobierno aprobará el martes un paquete de emergencia de 165 millones para Ceuta

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
  2. Las granjas grandes crecen imparables en Galicia: ordeñar más de 500 vacas ya no es una excepción
  3. La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
  4. Los compostelanos que resisten a la presión turística: vivir y trabajar en la zona vieja de Santiago
  5. Avistan ballenas, delfines y orcas en la costa gallega e identifican a la abuela Toñi, disparada hace semanas
  6. Un vehículo se sale de la vía en una calle de Santiago, se empotra contra un banco y deja varias personas heridas
  7. El alquiler se dispara en Santiago hasta los 704 euros: es la ciudad gallega donde más sube desde enero
  8. Diego Adrián Mallo renuncia á súa candidatura á alcaldía de Santiago: “Chegou o momento de aceptar que necesito parar”

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Europol alerta de que las nuevas bandas que asaltan los museos son más violentas

Europol alerta de que las nuevas bandas que asaltan los museos son más violentas

Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur a los 97 años

Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur a los 97 años

La Tierra está viviendo los eventos de El Niño más intensos de los últimos 1.000 años

La Tierra está viviendo los eventos de El Niño más intensos de los últimos 1.000 años

Muere una persona y otra resulta herida tras ser apuñaladas por una mujer en la plaza de Times Square en Nueva York

Muere una persona y otra resulta herida tras ser apuñaladas por una mujer en la plaza de Times Square en Nueva York

Un jurado declara culpable del asesinato del rapero Tupac Shakur al exlíder de una pandilla Duane 'Keffe D' Davis

Un jurado declara culpable del asesinato del rapero Tupac Shakur al exlíder de una pandilla Duane 'Keffe D' Davis

Mueren 11 personas en un nuevo ataque ruso contra Kiev y sus alrededores

Mueren 11 personas en un nuevo ataque ruso contra Kiev y sus alrededores

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, martes 1 de septiembre

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, martes 1 de septiembre
Tracking Pixel Contents