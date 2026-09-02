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Encuesta: el 58% de los españoles avalan la actuación de Felipe VI como rey

El monarca aprueba en todos los segmentos sociales, sobre todo entre las mujeres y en las grandes ciudades, y suspende entre los votantes de Vox

El rey Felipe VI y la reina Letizia.

El rey Felipe VI y la reina Letizia. / EUROPA PRESS

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Jose Rico

Barcelona

Hace más de 10 años que el CIS dejó de preguntar a los españoles su opinión sobre la Monarquía. Desde entonces, solo podemos conocer esta percepción a través de las empresas demoscópicas. Una de ellas, Cluster 17, ha elaborado para Agenda Pública una encuesta que refleja un amplio aval de la ciudadanía a la labor que realiza el rey Felipe VI. 12 años después de su proclamación, el 58% de los españoles califican de buena o muy buena la forma en que el jefe del Estado está desempeñando sus funciones, mientras que el 35% la considera mala o muy mala. En concreto, entre los partidarios del monarca, un 37% define como buena su actuación y otro 21,1%, muy buena. Entre los detractores, un 19,8% la tilda de mala y un 14,6%, de muy mala.

Por electorados, el apoyo más amplio al Rey se da entre los votantes del PP (84,5%) y también es mayoritaria entre los del PSOE (63,3%), aunque tres de cada diez electores socialistas valoran negativamente a Felipe VI (29,1%). Con todo, el jefe del Estado recibe una mejor valoración entre los votantes del PSOE que entre los de Vox. En el electorado ultra, el 39,9% aprueba su actuación y el 54,3% la suspende. También hay una mayoría contraria al monarca entre los votantes de Sumar y Junts.

La valoración positiva supera a la negativa en todas las franjas de edad, aunque el apoyo crece especialmente entre las generaciones más mayores. Así, el porcentaje mayor de respaldo se da entre los españoles de 65 a 74 años (66,6%), mientras que entre los jóvenes de 18 a 24 años se queda en el 47,8%, con un 40,7% de rechazo. Por sexos, las mujeres puntúan algo mejor a Felipe VI (60,9% a favor de su actuación) que los hombres (56,4%), y entre estos últimos, las opiniones negativas rozan el 40%.

Respaldo bastante transversal

Tampoco hay una frontera clara en las opiniones entre rentas altas y bajas, ni entre los diferentes tamaños de población. Entre quienes ingresan menos de 1.000 euros mensuales, el 56,5% valora positivamente la actuación del Rey y el 33,9% lo hace negativamente. El respaldo llega al 59,6% entre quienes ingresan de 2.000 a 3.000 euros, al 60,7% entre los 3.000 y los 5.000 euros y al 75,1% entre quienes superan los 5.000 euros mensuales.

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El apoyo territorial alcanza su máximo en las grandes ciudades, las de más de 250.000 habitantes, donde el 64,7% avala la labor de Felipe VI y el 31,3% la rechaza. El porcentaje es similar en las localidades de 20.000 a 50.000 habitantes (61,8%) y es significativamente más bajo en los núcleos de menos de 5.000 habitantes, donde un 52,3% ofrece una valoración positiva y un 43,5%, negativa.

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Fuente: El Periódico

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