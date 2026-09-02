Juicio de la dana
La Fiscalía se opone a que Pilar Bernabé aporte sus wasaps a la jueza de la dana
Apunta que no sería útil y se trataría de una investigación "prospectiva"
Malas noticias para la que fuera consellera de Interior, Salomé Pradas, en el seno de la investigación judicial sobre la dana. La Fiscalía se opone a su petición de que la jueza ofrezca a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la aportación voluntaria de sus comunicaciones el día de la catástrofe.
El escrito del fiscal, al que ha tenido acceso este diario, justifica el rechazo a esta diligencia en que no sería útil y se trataría de una investigación prospectiva. Una negativa que contrasta con las aportaciones de comunicaciones de otros testigos como el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
Precisamente la jueza aceptó la petición de Pradas para que Polo aportara sus wasaps de aquel 29 de octubre de 2024 pero se negó con la delegada del Gobierno porque, durante su testifical, que tuvo lugar hace año y medio, se negó a mostrar el listado de llamadas alegando el carácter reservado de su teléfono móvil.
La defensa de la exconsellera presentó un recurso en julio negando que pueda equipararse lo ocurrido en la declaración de Bernabé con una negativa a entregar cualquier tipo de comunicación. Así, sostenía que aquel rechazo "se circunscribió exclusivamente al listado de llamadas telefónicas, alegando el carácter personal del terminal móvil", mientras que lo ahora solicitado es "sustancialmente diferente y más amplio", pues abarca "comunicaciones escritas vía correo electrónico, WhatsApp, Telegram, mensajería instantánea u otros canales".
A su juicio, "la condición de testigo no impide, en modo alguno, que se requiera a éste para la aportación voluntaria de comunicaciones relevantes para la investigación" y remarca que el propio juzgado ha incorporado antes comunicaciones de personas que "ni siquiera formaban parte del Cecopi", como la alcaldesa de València, María José Catalá, por lo que tacha de "contradictorio" negar ahora esa vía a la delegada del Gobierno, que sí "participó en el Cecopi y que ostentaba un papel institucional de primer orden".
Cabe recordar que en julio Bernabé, preguntada al respecto, explicó que su móvil tiene copia de seguridad y que “está a disposición para cuando la jueza lo requiera”. Con todo, el fiscal sostiene que la diligencia “carecería de utilidad y resultaría prospectiva”.
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Fuente: Levante - EMV
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