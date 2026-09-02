Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retos del curso políticoEl alquiler compostelanoRubia GallegaEsther PedrosaIncendio de Padrón
instagram

Día de Ceuta

Vivas asegura que Ceuta está "en peligro", pero sigue "en pie" por un pueblo que ni vende ni se rinde

El presidente ceutí se ha expresado en el acto institucional del Día de Ceuta que se ha celebrado en el Teatro del Revellín y al que asiste, entre otros, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo

Juan Jesús Vivas.

Juan Jesús Vivas. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha subrayado este miércoles que esta ciudad autónoma está “en peligro” por la entrada de más de 80.000 personas los días 30 y 31 de julio pero ha dejado claro que la ciudad sigue “en pie” gracias a la “firme determinación” de un pueblo “que no se rinde, no se vende y se defiende”.

Vivas se ha expresado así en el acto institucional del Día de Ceuta que se ha celebrado en el Teatro del Revellín y al que asiste, entre otros, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Noticias relacionadas

Juan Jesús Vivas ha comenzado su discurso aludiendo al “ataque" a la "integridad territorial” sufrido a finales de julio a una ciudad que está “triste, herida, indignada, con el alma en vilo pero que sigue en pie”.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Panadería Moure dice adiós a Pontepedriña tras más de 70 años: «Los clientes venían porque les gustaba nuestro pan, pero también por el trato»
  2. Un vehículo se sale de la vía en una calle de Santiago, se empotra contra un banco y deja varias personas heridas
  3. Cuatro orquestas y diez conciertos: la gran verbena con Los Satélites que llega esta semana a 30 minutos de Santiago
  4. El diésel y la gasolina cambian de precio este martes tras la bonificación del Gobierno: así queda el precio del litro en Santiago
  5. Muere a los 86 años Manola, una de las almas de la histórica Casa Mella de Rarís, en Teo
  6. Así será el nuevo hotel con encanto que abrirá en el casco histórico de Santiago: nueve habitaciones entre restos de la muralla medieval
  7. El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
  8. Marga Charol se despide de su fundadora y comienza un nuevo episodio: 'Cierro una etapa feliz y agradecida

Rozas asegura que as eleccións de 2027 non van xerar tensión na coalición de CA e BNG: "Este goberno foi un exemplo"

Rozas asegura que as eleccións de 2027 non van xerar tensión na coalición de CA e BNG: "Este goberno foi un exemplo"

El calentamiento del Mediterráneo aumenta el riesgo para la aviación en Europa

El calentamiento del Mediterráneo aumenta el riesgo para la aviación en Europa

Cuando no hay nada que mudar: el drama de la familia de Noia que perdió su hogar en un incendio

Cuando no hay nada que mudar: el drama de la familia de Noia que perdió su hogar en un incendio

El conselleiro de Educación defiende el control económico de las universidades gallegas

El conselleiro de Educación defiende el control económico de las universidades gallegas

La ciencia revela por qué los peregrinos descansan mal a pesar del agotamiento físico: "El cuerpo termina la etapa, pero el cerebro sigue en guardia"

La ciencia revela por qué los peregrinos descansan mal a pesar del agotamiento físico: "El cuerpo termina la etapa, pero el cerebro sigue en guardia"

Paluso y la Farmacia Rosa Vázquez unen sus fuerzas por un Santiago más solidario con el vulnerable

Paluso y la Farmacia Rosa Vázquez unen sus fuerzas por un Santiago más solidario con el vulnerable

La boda de Virxinia Pereira y Castelao inspira el hermanamiento entre A Estrada y Rianxo el 19 de octubre

La boda de Virxinia Pereira y Castelao inspira el hermanamiento entre A Estrada y Rianxo el 19 de octubre

El Obradoiro desnuda su regreso a la ACB: un solo base, apuestas interiores y debate en los despachos

El Obradoiro desnuda su regreso a la ACB: un solo base, apuestas interiores y debate en los despachos
Tracking Pixel Contents