Àgueda Micó afea a Sánchez su gestión en Ceuta y la compara con la del Aquarius: «Usted no es Mónica Oltra, ni Marlaska Joan Ribó»

La diputada de Compromís, ahora integrada en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha aprovechado este jueves la comparecencia extraordinaria de Pedro Sánchez en el Congreso por la crisis migratoria de Ceuta para contraponer la gestión del presidente del Gobierno con la acogida del Aquarius en València en 2018, una de las acciones por las que se significó el gobierno del Botànic. Después de más de un mes con la crisis ceutí abierta y tras las movilizaciones masivas de este miércoles en muchas ciudades españolas, València entre ellas, reclamando una solución al Gobierno, la diputada valenciana ha reclamado al Ejecutivo que dé una respuesta humanitaria como la que en su día se dio al Aquarius, esto es, un plan de traslados y protección social semejante al dispositivo organizado en la Comunitat Valenciana tras la llegada del Aquarius.

"Fuimos un ejemplo de empatía", ha dicho Micó, recordando que a los migrantes se les dio un permiso de 45 días por razones humanitarias y opción a solicitar asilo, pero claro entiendo que usted no es Mónica Oltra ni Marlaska Joan Ribó", ha destacado Micó.

En aquel momento, Micó era secretaria general del Bloc —actual Més-Compromís—, una de las formaciones que integraban el Botànic. Entonces, ha dicho, me sentí "orgullosa" y a renglón seguido ha interpelado con contundencia directamente a Sánchez desde la tribuna: «¿Se siente orgulloso de tener a cientos de personas amontonadas en las playas de Ceuta desde hace más de un mes?». La parlamentaria ha cuestionado de esta forma la respuesta del Gobierno a la emergencia y la política mantenida por el Ejecutivo ante Marruecos con 72.000 personas "desesperadas han sido utilizadas por su país para atacar a un Gobierno de izquierdas". "Todos lo tenemos claro menos usted". "No entendemos por qué defiende a Marruecos".

El Aquarius como espejo para la gestión de Ceuta

En junio de 2018, pocas semanas después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, València recibió a 630 migrantes rescatados en el Mediterráneo después de que Italia rechazara permitir el desembarco del buque.

La operación de acogida tuvo una participación decisiva del entonces Gobierno valenciano del Botànic, presidido por Ximo Puig y con Mónica Oltra como vicepresidenta, además del Ayuntamiento de València, entonces gobernado por Joan Ribó (Compromís), administraciones estatales, cuerpos de seguridad, Cruz Roja y numerosas organizaciones sociales. La Generalitat coordinó un amplio dispositivo de atención sanitaria, identificación, acogida y protección de los menores.

Micó ha recuperado ahora aquel precedente para defender que el Ejecutivo central puede responder a la situación de Ceuta con una fórmula basada no únicamente en el control fronterizo, sino también en la acogida, los traslados a la Península y la protección de las personas migrantes.

"En todo lo que no pasa en la capital del reino, llegan tarde y mal", ha dicho Micó, en una alusión a la gestión del Gobierno a la tragedia de la dana y a la comparecencia en la que la diputada preguntó a Sánchez cómo habrían actuado si lo que pasó en Paiporta hubiera ocurrido en la Gran Vía" madrileña. "No han hecho todo lo que podían y esto lo sienten en Ceuta y lo sentimos en València".

Críticas también a la derecha por la tensión en las calles

La intervención de la diputada valenciana no se ha limitado a censurar la actuación del Gobierno. Micó también ha cargado contra los partidos de la derecha, PP y Vox, por el tratamiento político de la crisis y les ha responsabilizado de alimentar un clima de tensión que, según ha denunciado, ha terminado provocando acosos e intentos de agresión contra profesionales de la información. Micó ha pedido al PP que al menos no se dediquen a manipular mensajes como hizo Mazón en la dana y a Vox que no difunda bulos.

Su intervención se ha producido durante el pleno extraordinario convocado este jueves, 3 de septiembre, para que Pedro Sánchez explique la gestión del Gobierno ante los hechos registrados en Ceuta desde el pasado 30 de julio con la entradas irregulares por vía marítima desde Marruecos.

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El Gobierno ha defendido durante la sesión las medidas adoptadas para descongestionar la ciudad. Sánchez ha asegurado que desde el 10 de agosto 3.300 personas han sido trasladadas a la Península y 3.658 han retornado a Marruecos, y ha anunciado nuevas medidas económicas para Ceuta. Pero Micó ha utilizado precisamente el precedente valenciano del Aquarius para cuestionar que la respuesta humanitaria sea suficiente y reclamar a Sánchez que adopte una política de acogida más ambiciosa.