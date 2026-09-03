Crisis migratoria
Defensa aplaude la desclasificación de documentos del CNI y mantiene que hubo alertas previas sobre la avalancha en Ceuta
Pese a la disposición, se avisa sobre la reacción de servicios de inteligencia de otros países que colaboran con España ante su posible exposición
El ministerio de Defensa ha recibido positivamente el anuncio de Pedro Sánchez sobre la intención de desclasificar todos los documentos de inteligencia previos a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, según fuentes del departamento que dirige Margarita Robles. De hecho, las mismas fuentes avanzan que la intención de la ministra ya era dar cuenta de ello con una comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales. Con todo, sigue el choque de versiones, pues en Defensa mantienen que hubo alertas previas avisando sobre los movimientos que desembocaron en la avalancha de entradas los días 30 y 31 de julio con hasta 72.000 personas.
El jefe del Ejecutivo insistió durante su comparecencia en el Congreso este jueves que, según todos los informes y comunicaciones analizadas, “ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario y que ninguno, por cierto previo, ni la escala, ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo”. En línea con lo defendido por Interior.
Concretamente, sobre la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), apuntó que durante el mes previo a la entrada masiva “elaboró dos informes de situación que compartió con varias instituciones y en ambos describía algo conocido por todas ellas: que los cruces por el espigón estaban aumentando y recomendaba, por tanto, extremar la precaución”.
Sobre los llamamientos en redes instando a la entrada masiva y difundiendo “bulos” sobre la apertura de la frontera o la imposibilidad de las devoluciones, aseguró que “no son excepcionales”. “Aparecen referencias a convocatorias similares en tres de los últimos siete informes elaborados por el CNI durante este último año”, explicó.
Previo paso por Consejo de MInistros
El informe previo de Frontex informando sobre la mayor viabilidad de la ruta migratoria, lo calificó también como “rutinario”. “No preveía nada, ni remotamente parecido a lo que sucedió el día 30 y el 31 de julio”, enfatizó el presidente del Gobierno ante la Cámara Baja.
Fuentes de Moncloa apuntan a que la intención es dar a conocer todos los informes la próxima semana. Para ello, antes tendrá que aprobarse su desclasificación en el Consejo de Ministros.
Lo que sí apuntan fuentes del ministerio de Defensa es que esta decisión puede generar fricciones en otras agencias de inteligencia extrajeras que comparten información con las españolas. De ahí que se deje en el aire que partes de los documentos puedan permanecer secretas para no exponer la información aportada por otros gobiernos.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Un bar de Brión vende uno de los dos premios de segunda categoría del Euromillones en España
- La Panadería Moure dice adiós a Pontepedriña tras más de 70 años: «Los clientes venían porque les gustaba nuestro pan, pero también por el trato»
- La compostelana Esther Pedrosa agranda su leyenda con un nuevo oro mundial
- La Rubia Gallega de antes, cada vez más difícil de encontrar: “Hai unha entre centos”
- Área Central celebra los súper estrella con un 70% adicional de descuento sobre el precio outlet
- Cuatro orquestas y diez conciertos: la gran verbena con Los Satélites que llega esta semana a 30 minutos de Santiago
- Rueda se desvincula de Fly2Galicia e insta a Raxoi a explicar el acuerdo para su llegada a Santiago
- Así será el nuevo hotel con encanto que abrirá en el casco histórico de Santiago: nueve habitaciones entre restos de la muralla medieval