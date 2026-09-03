Primera visita
Sánchez concreta que el viaje del Rey a Ceuta y Melilla se realizará "en las próximas semanas"
Pedro Sánchez ha anunciado este jueves en el Congreso que el rey Felipe VI visitará Ceuta y Melilla "en las próximas semanas", una visita con la que el jefe del Estado trasladará, ha dicho, el “compromiso absoluto” de España con ambas ciudades. El presidente del Gobierno ha defendido que, después de dos décadas sin una visita del jefe de Estado (tras la única de Juan Carlos I, en 2007), es necesario que el Monarca acuda personalmente a las dos ciudades autónomas y mantenga encuentros con sus autoridades, empresarios y ciudadanos tras la crisis social, política y económica provocada por la entrada de 80.000 inmigrantes los días 30 y 31 de julio.
Felipe VI no ha visitado nunca los dos territorios, tampoco lo hizo como Príncipe de Asturias. El Rey expresó su deseo de hacerlo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cuando se reunió con él el pasado 6 de agosto en el Palacio de Marivent, para expresarle su apoyo por la delicada situación que está viviendo la ciudad al convivir con miles de inmigrantes irregulares que siguen en las calles de la ciudad.
La única vez que Juan Carlos como Rey fue a Ceuta y Melilla, en noviembre de 2007, con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en la Moncloa, Marruecos lo tomó como una afrenta. Rabat reivindica la nacionalidad de ambos territorios. En represalia, retiró al embajador durante dos meses y organizó manifestaciones de protesta antes y durante las visitas de los Reyes eméritos a las dos ciudades.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Un bar de Brión vende uno de los dos premios de segunda categoría del Euromillones en España
- La Panadería Moure dice adiós a Pontepedriña tras más de 70 años: «Los clientes venían porque les gustaba nuestro pan, pero también por el trato»
- La compostelana Esther Pedrosa agranda su leyenda con un nuevo oro mundial
- La Rubia Gallega de antes, cada vez más difícil de encontrar: “Hai unha entre centos”
- Área Central celebra los súper estrella con un 70% adicional de descuento sobre el precio outlet
- Cuatro orquestas y diez conciertos: la gran verbena con Los Satélites que llega esta semana a 30 minutos de Santiago
- Rueda se desvincula de Fly2Galicia e insta a Raxoi a explicar el acuerdo para su llegada a Santiago
- Así será el nuevo hotel con encanto que abrirá en el casco histórico de Santiago: nueve habitaciones entre restos de la muralla medieval