Lo que cuenta Sánchez sobre el origen de la avalancha en Ceuta: De la sentencia del TS y los “bulos” a posible inacción marroquí

Pedro Sánchez ha reconocido que todavía no se pueden aclarar las causas detrás de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio durante su comparecencia este jueves en el Congreso. Con las investigaciones todavía abiertas y sin informes concluyentes, sí ha dejado la puerta abierta a que acaben aportándose evidencias sobre un hipotético papel de Rabat, además de señalar un escenario “complejo y poliédrico”. Esto es, en el que se sumarían cuestiones sociales, económicas, tecnológicas o geopolíticas.

La desinformación es para el jefe del Ejecutivo el principal detonante de lo sucedido. A raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 8 de julio, que habría sido tergiversada “progresivamente” a través de las redes sociales haciendo creer la imposibilidad de devoluciones de quienes entrasen a nado o incluso la apertura de la frontera. Unos bulos amplificados hasta convertirse en llamadas a la movilización organizadas mediante aplicaciones de mensajería.

Según el jefe del Ejecutivo, algunos análisis han detectado lo que se conoce como “indicadores suaves” de coordinación en estos mensajes. Si bien, ninguno habría podido determinar si detrás hubo perfiles asociados a movimientos de protesta marroquíes o a los Estados de Marruecos, Rusia o Israel. De momento, “nuestros servicios de inteligencia lo descartan”.

La cautela a la hora de señalar a gobiernos extranjeros contrasta con las afirmaciones respecto a la participación de la denominada “ultraderecha internacional”. Para Sánchez, algunos de sus referentes se sumaron a partir del mediodía del 30 de julio a las campañas de desinformación que amplificaron la crisis con imágenes falsas y testimonios tergiversados. Entre ellos, también actores de la “ultraderecha española, ultraderecha española, que aprovecharon la tragedia para azuzar el miedo y el odio, caracterizados por su patrioterismo traidor”.

Sánchez se ha referido a una “falta de control” durante las horas centrales del jueves 30 de julio y apuntado que todavía es una cuestión que deberá dirimirse. “Si hubo incapacidad o inacción es algo que tiene que aclararse”, aseguró evitando descartar nada y comenzando a soltar amarras respecto a Rabat. Frente a ello, sí aseguró que “a día de hoy”, ni el CNI, ni la Policía Nacional, ni el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, “ni ningún organismo internacional han entregado al Ejecutivo evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio”.

Haciendo equilibrios, el jefe del Ejecutivo ha elevado el tono para mostrar firmeza al asegurar que “si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia y “con toda la contundencia que exige la situación”. “Si algo ha demostrado este Gobierno es no tener miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros, cuando la situación así lo ha requerido”, concluyó.

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Sánchez aseguró que en estos hechos “participaron varios actores y factores”, sin dejar de mencionar tampoco a las mafias de tráfico de seres hamanos, "que se retroalimentaron entre sí”. A partir de ahí, pone en duda que lo hiciesen de forma coordinada. “Ya veremos si planificada”, dejó en el aire. Lo que sí ha afirmado es que todos estos elementos, combinados sirvieron para acelerar y facilitar un factor fundamental que ya estaba ahí y que no es otro que el deseo de emigrar”. La pobreza, la desigualdad, y la falta de oportunidades, concluyó, “son una parte esencial de la ecuación”.