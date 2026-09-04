Begoña Gómez niega que ejerciera "presión moral" para conseguir su cátedra por su vínculo matrimonial ni beneficio económico

El nuevo abogado de la mujer de Pedro Sánchez, Jaime Campaner, no ha agotado el plazo que le dio el juez Juan Carlos Peinado para presentar su escrito de defensa de cara al juicio con jurado que sentará en su banquillo a su cliente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, que concluía el próximo lunes. El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, defiende su absolución porque Begoña Gómez "no influyó ni ejerció presión moral en Joaquín Goyache (el Rector) ni en Juan Carlos Droadrio (el Vicerrector) ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la creación de la Cátedra extraordinaria" en la Universidad Complutense.

El escrito, que se extiende a lo largo de 50 folios, incide igualmente en que la labor de Gómez en la cátedra de Transformación Social Competitiva no le ha supuesto "beneficio económico alguno" y defiende el papel de su asistente en Moncloa Cristina Álvarez, igualmente procesada.

Sobre el inicio de los hechos que se le imputan, la defensa señala que en junio de 2018, con ocasión del nombramiento de su marido como presidente del Gobierno de la Nación, Begoña Gómez "solicitó la excedencia para evitar cualquier conflicto de interés" toda vez que Inmark la empresa en la que trabajaba, era una potencial adjudicataria de contratos públicos y ella formaba parte de su consejo de administración.

Trabajos una vez en Moncloa

Una vez comenzó la Presidencia de su marido, en agosto de 2018 Begoña aceptó la propuesta de colaborar en el proyecto de África Center de la Fundación del Instituto de Empresa (IE University), que tenía como objetivo impulsar la innovación y el desarrollo de proyectos de acción social en el continente africano, manteniendo su colaboración hasta mayo de 2022.

A partir de ahí la defensa añade que la mujer de Pedro Sánchez ya venía colaborando con la Universidad Complutense de Madrid "mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno", concretamente como codirectora del Diploma de formación continua de Técnico de Fundraising durante los cursos 2012/13 y 2013/14. También como codirectora de un máster propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro desde su primera edición en el curso 2014/2015 hasta su novena edición en el curso 2023/2024.

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, durante una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

"Máxima nota" de los estudiantes

El informe añade que Begoña Gómez también ha impartido docencia en las distintas ediciones del Máster propio y sus estudiantes la han valorado con la máxima nota (5/5)en las evaluaciones de calidad que se realiza "año tras año". Sobre la reunión en Moncloa con el rector Goyache para impulsar este proyecto, se limita a señalar que "la reunión se celebró en el domicilio oficial de Begoña porque la Escuela de Gobierno, como la gran mayoría de dependencias de la universidad, se hallaba cerrada con ocasión del covid-19".

Así, reconoce que el 9 de marzo de 2020, la Comisión de Formación Permanente de la Complutense aprobó el curso "Transformación Social Competitiva: ODS como estrategia”, cuyo contenido y denominación que fue objeto de varias modificaciones hasta que se definió aquella que fuera capaz de describir el concepto global, que "fueron ideados y aportados por Begoña".

Sociedad sin beneficios

Además de detenerse en las gestiones sobre la gestión del 'software" vinculado al curso por indicación de la propia universidad, el escrito explica la constitución, en noviembre de 2023, de la sociedad Transforma TSC, S.L., que fue según la defensa "debidamente inscrita" a nombre de la mujer de Sánchez y que "se ha mantenido inactiva con una única excepción: en febrero de 2024 Transforma TSC, S.L. cobró 4.200 euros (5.082 euros) por seis talleres de sostenibilidad desarrollados por Sandra Anfahina", a la que se pagaron sus servicios.

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Por tanto, la sociedad de Begoña no ha obtenido beneficio alguno: registró un ingreso de 4.200 euros y un gasto de 4.200 euros. Al mismo tiempo, la sociedad incurrió en unos gastos de 1.327 euros por los que se emitió emitióra a Innovación Hexagonal, S.L.U., quien procedió a su reembolso, y todo ello se declaró a Hacienda.