CRISIS MIGRATORIA DE CEUTA
La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional determine si en Ceuta hubo delito contra "la paz o independencia del Estado"
El Ministerio Público ha reclamado a la jueza María Tardón que por la "concurrencia de razones excepcionales" declare "el secreto parcial de las actuaciones"
La Fiscalía ha presentado un informe al Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción Plaza Tres de la Audiencia Nacional, cuya titular en la jueza María Tardón, en el que considera que la Audiencia Nacional es la competente para investigar la crisis migratoria de Ceuta.
En una nota de prensa, el fiscal jefe Jesús Alonso pone de manifiesto que de una forma indiciaria los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización. Asimismo, apunta que la instrucción deberá determinar "si los hechos pudieran integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado".
Finalmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado a la jueza María Tardón que, dada la concurrencia de razones excepcionales, "se declare el secreto parcial de las actuaciones".
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Fuente: El Periódico
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