La Guardia Civil confirma a la juez que el CNI la avisó sobre Ceuta, pero sin datos precisos

La Jefatura de Información de la Guardia Civil ha entregado este viernes a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón un escrito de respuesta a las preguntas que había formulado la magistrada sobre la crisis de Ceuta para decidir si es competente en la investigación del caso. En esas respuestas destaca con el mayor calado político, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, parte de ellas de Defensa, una confirmación de que el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, informó a la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta de una previsión de entrada masiva de migrantes a nado en la ciudad autónoma, si bien sin precisiones.

El escrito "no es un informe, sino un oficio de respuesta", indica una de las fuentes mencionadas. Tal y como sostuvieron a este diario fuentes de Interior en días pasados, en la Guardia Civil de Ceuta se consideró que la información que traía el CNI, entre otros días el 29 de julio, avisando de una posible entrada masiva no aportaba detalles más concretos de los que ya conocía el instituto armado a través de sus unidades en la frontera, como la cantidad previsible de extranjeros que podrían intentarlo en las 72 horas siguientes a la entrega de esa información.

La Guardia Civil había sido preguntada por la juez por tres aspectos generales: su despliegue el 30 y 31de julio, las circunstancias en que tuvo lugar la avalancha migratoria, con número de víctimas, y si tenía o no información previa. En el oficio de respuesta, la unidad de inteligencia de la Guardia Civil se limita a responder a las preguntas concretas de la magistrada.

Sin previsión extraordinaria

Si bien el escrito no ha sido entregado antes a Interior, su contenido era ya conocido por la cadena de mando, al contrario de lo que, supuestamente, pasó con el informe del Centro de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, diez veces más extenso y con alusiones a la participación de las fuerzas de seguridad de Marruecos en la avalancha migratoria.

La Guardia Civil, en escueta respuesta a la jueza, no entra en detalles que señalen o exculpen a Marruecos. "No es lo que se le ha preguntado", explican las fuentes consultadas.

El informe responde a unas preguntas concretas sobre el operativo desplegado, sin que se pueda extraer de su respuesta que hubiera una previsión extraordinaria de Interior o de la jefatura de la Guardia Civil en Ceuta para el 30 de julio.

El escrito del Instituto Armado relata a la jueza cómo trabajaron los efectivos que controlan las fronteras, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y los agentes del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) en el rescate de migrantes, y de 90 cadáveres, durante el acceso masivo por la playa ceutí del Tarajal. La juez Tardón había inquirido a la Guardia Civil específicamente sobre ese aspecto forense.

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El escrito de respuesta de la Guardia Civil a la juez Tardón será incorporado al dossier sobre información policial y de inteligencia de la crisis de Ceuta que el próximo martes difundirá el Gobierno, confirman en Interior, después de que este jueves, en su comparecencia en el Congreso, el presidente Pedro Sánchez anunciara la desclasificación y difusión de la información que tenía el Ejecutivo.