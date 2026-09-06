Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Coste vivir SantiagoGES BriónDeath CaféAgresión en SantiagoCrisis Ceuta
instagram

Crisis migratoria

Detenidos 21 migrantes por apedrear a militares y guardias civiles en Ceuta

El incidente, en las inmediaciones de la playa del Trampolín, se ha saldado sin heridos

Centenares de migrantes siguen acampados en la playa del Trampolín.

Centenares de migrantes siguen acampados en la playa del Trampolín. / Marcos Moreno - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceuta

Un total de 21 migrantes, todos ellos marroquíes, han sido detenidos en las últimas horas en Ceuta por su presunta participación en un nuevo apedreamiento a una patrulla militar, así como a guardias civiles, sin que se produjeran heridos.

El incidente se produjo a última hora de la noche de este sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, lugar donde se concentran centenares de migrantes que siguen durmiendo en esta zona de la costa.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes estaban participando en peleas entre ellos, tras lo que optaron por lanzar piedras contra una patrulla de las Fuerzas Armadas que estaba en las inmediaciones. La Guardia Civil intervino y también fue apedreada, incidentes que finalizaron con el arresto de 21 personas.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha lamentado este domingo los incidentes y ha asegurado que estos sucesos contra las Fuerzas Armadas se están repitiendo "porque no están investidos de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente".

Noticias relacionadas y más

La ATME ha exigido "de manera inmediata" el reconocimiento como agentes de la autoridad y también como "profesión de riesgo ya que cada día los enfrentamientos son más numerosos y las agresiones más continuas". "No podemos seguir en esta situación y elevamos la voz de alarma que llevamos diciendo desde hace un mes", ha añadido la organización de militares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Compostela perde un dos seus activistas culturais: morre aos 52 anos Gonzalo Suárez Castro, da Unitaria
  2. El pueblo gallego que reparte 20.000 raciones de callos este fin de semana: ideal para recorrer a pie, con catas gratis y cine al aire libre
  3. El pub de Santiago donde la gente se reúne para hablar de la muerte: 'Aquí nadie te juzga ni te mira raro
  4. Seis policías nacionales salvan la vida a una mujer tras una brutal agresión de su pareja en una vivienda de Santiago
  5. Contra el abandono del monte, cachenas: «Gestionan la vegetación para evitar que el incendio sea tan virulento»
  6. Fallece una mujer tras ser evacuada por una indisposición en el Monte Pindo, en Carnota
  7. Así es el asombroso pazo a 20 minutos de Santiago en el que se rodó 'Las hijas de la criada', la serie que ya arrasa con su estreno en Antena 3
  8. El Gobierno avisa a la UE: no aceptará las lenguas de la ampliación hasta que gallego, catalán y euskera sean oficiales

Detenidos 21 migrantes por apedrear a militares y guardias civiles en Ceuta

Detenidos 21 migrantes por apedrear a militares y guardias civiles en Ceuta

Los emisarios de la Casa Blanca llegan a Kiev para reunirse con Zelenski

Los emisarios de la Casa Blanca llegan a Kiev para reunirse con Zelenski

Fisterra y Japón volverán a unir el ocaso y el amanecer en 2027

Fisterra y Japón volverán a unir el ocaso y el amanecer en 2027

El primer pleno del Parlamento gallego tras el parón veraniego se centrará en la vuelta al cole y la transferencia de la AP-9

El primer pleno del Parlamento gallego tras el parón veraniego se centrará en la vuelta al cole y la transferencia de la AP-9

En busca del 'sueño mexicano': la lucha de los deportados por Trump por abrirse paso al otro lado de la frontera

En busca del 'sueño mexicano': la lucha de los deportados por Trump por abrirse paso al otro lado de la frontera

Torres dice que las carpas instaladas en el puerto de Ceuta son "temporales"

Torres dice que las carpas instaladas en el puerto de Ceuta son "temporales"

Desalojan otros tres bloques en Granada por el impacto de los terremotos

Desalojan otros tres bloques en Granada por el impacto de los terremotos

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva
Tracking Pixel Contents