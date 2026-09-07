Anticorrupción acusa a Zapatero de "tergiversar datos" para tratar de dinamitar la investigación: "Resulta intolerable ese tono"

La fiscal de Anticorrupción Elena Lorente presentó el pasado 27 de julio un escrito ante el juez que investiga el caso Zapatero, José Luis Calama, en el que acusa al abogado que representa en la causa al expresidente del Gobierno de alterar datos para tratar de dinamitar las pesquisas que se desarrollan en la Audiencia Nacional.

"En esa búsqueda de la nulidad, introduce como motivos de este recurso también datos tergiversados sobre la inadmisión de la inicial denuncia del fiscal. No hace al caso esta argumentación de la defensa al recurrir lo que recurre, pero es oportuno rebatir las erradas aseveraciones que la misma formula: la denuncia del fiscal de 21 de octubre de 2024 se presentó al mismo tiempo que en otro escrito de igual fecha el fiscal solicitó las entradas y registros que requerían Francia y Suiza", recuerda Lorente.

La fiscal del juicio a Rodrigo Rato, Elena Lorente. / EPE

De esta forma respondía la fiscal al recurso que interpuso el pasado 26 de junio el abogado de Zapatero en el que pedía a Anticorrupción que indicara "la resolución judicial motivada que autorizó y habilitó el análisis del contenido de los dispositivos que se incautaron para cumplimentar la Orden Europea de Investigación y la Comisión Rogatoria Internacional" de Francia y Suiza, respectivamente. También reclamaba que Lorente confirmara "bajo qué cobertura y, en su caso, con qué autorización de las autoridades emisora y requirente se ha empleado dicho material en este procedimiento".

"Documentos ocultos"

Pero la estrategia del letrado de Zapatero ha soliviantado a la responsable de Anticorrupción, que considera que la defensa del expresidente "pretende un requerimiento a la Fiscalía con el velado desliz de la existencia de documentos ocultos en esta sede. Resulta intolerable ese tono cuando el contenido íntegro de las Diligencias de Investigación ha sido remitido al Juzgado", lamenta Lorente, que prosigue en su queja. "Tampoco es de recibo cuestionar que el fiscal haya podido examinar la copia que le fue entregada por las autoridades requirentes de cooperación internacional. Sugerir una imposibilidad del Ministerio Fiscal a tal acceso implica poner en tela de juicio los cimientos de la cooperación internacional".

Además, la fiscal considera que "es categóricamente falsa la afirmación de que el fiscal entregara algún dispositivo intervenido en dichas entradas practicadas a instancias de Francia y Suiza directamente a la UDEF". Por eso, para Elena Lorente es evidente que a través de este recurso la defensa busca "alcanzar una nulidad de actuaciones, cuyo incidente no le ha sido admitido a tramitación, porque no recurrió en tiempo y forma", cuando "curiosamente la defensa de Santiago Fernández Lena sí".

Extravagante"

Después, Anticorrupción recuerda que por reparto el caso recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional: "Esto lo calla la defensa, aprovechando con su buscado silencio sobre estos extremos, para decir, en el último apartado de su recurso, que el Fiscal “sabía que necesitaba una autorización judicial de acceso a los dispositivos”, un razonamiento que Lorente califica de "extravagante. El escrito de la fiscal ha convencido al juez Calama, que rechazó la petición de Zapatero.

Precisamente, el juez Calama reinicia los interrogatorios con la comparecencias este lunes del expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola y de su ex número dos Roberto Roselli. Mediante dos escritos, ambos directivos defendieron que la aerolínea pagó "elevadas cantidades de dinero" al empresario Julio Martínez Martínez, presunto testaferro de Zapatero, por la presunta mediación del exlíder socialista en la concesión del rescate a Plus Ultra de 53 millones que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2020.

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El magistrado Calama tiene pendiente concretar la fecha de las citaciones como investigadas de las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y de la secretaria del exlíder socialista, Gertrudis Alcázar. En esta causa, el instructor investiga al expresidente como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su mediación en el rescate.