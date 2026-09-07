Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta al coleEmprendimiento en SantiagoCiencia gallegaUltraderecha en AlemaniaCrisis Ceuta
instagram

Andalucía

La Fiscalía pide 18 años de inhabilitación para Kichi, exalcalde de Cádiz

Le acusa de dos delitos continuados de revelación de secretos y de prevaricación por el desempeño que tuvo un asesor de su partido en el consistorio

El exalcalde Cádiz José María González, Kichi.

El exalcalde Cádiz José María González, Kichi. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Cádiz

La Fiscalía pide 18 años de inhabilitación especial para cualquier cargo electivo para el exalcalde Cádiz José María González, Kichi, al que acusa de dos delitos continuados de revelación de secretos y de prevaricación por el desempeño que tuvo un asesor de su partido en el consistorio.

En un escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía también pide para el exalcalde 18 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, lo que suman 10.800 euros.

La Fiscalía también acusa en su escrito a David Navarro González Santos (entonces concejal del Área de Personal), José Vicente Barcia Magaz (jefe de Gabinete de Alcaldía), José Ramón Páez Pareja (asesor de Alcaldía) y Laura Jiménez Ortega (concejala Delegada del Servicio de Turismo) y al que fuera asesor de Por Cádiz Sí Se puede Fernando García Acuña.

Noticias relacionadas

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, en 2018 el equipo del entonces alcalde "tenía cubierto el cupo de asesores" y urdió "un plan" para contratar como asesor jurídico del Grupo Municipal Por Cádiz Sí Se Puede a Fernando García.

Añádenos en Google
  1. La orquesta que quiere devolver a las verbenas las canciones que marcaron a toda una generación
  2. Las fiestas de a Nosa Señora da Mercé de Conxo vuelven con música, pulpo y un emotivo homenaje a Kiko Fernández
  3. Christian Gálvez vuelve a Galicia: «Elegí Jacob para el ‘prota’ del libro que abre la saga como homenaje a Santiago»
  4. Compostela perde un dos seus activistas culturais: morre aos 52 anos Gonzalo Suárez Castro, da Unitaria
  5. La infracción de tráfico más repetida en Santiago deja más de 600 denuncias en solo un año
  6. El primer parking subterráneo público de Ames, de pago, listo en O Milladoiro
  7. El delegado del Gobierno sobre la transferencia de la AP-9 a Galicia: 'Creo que seremos capaces de llegar a un acuerdo
  8. «É unha máis da familia»: el quinto verano de Mariam en Ames

El impacto de la ley de nietos: casi uno de cada cinco electores gallegos ya reside en el exterior

El impacto de la ley de nietos: casi uno de cada cinco electores gallegos ya reside en el exterior

Los programas de refuerzo extraescolar para los estudiantes pasan a la ESO serán fuera del horario y en grupos reducidos

Los programas de refuerzo extraescolar para los estudiantes pasan a la ESO serán fuera del horario y en grupos reducidos

La Fiscalía pide 18 años de inhabilitación para Kichi, exalcalde de Cádiz

La Fiscalía pide 18 años de inhabilitación para Kichi, exalcalde de Cádiz

Tanxugueiras responde al intento de boicot en Palencia: “No vamos a renunciar a lo que conseguimos como pueblo"

Tanxugueiras responde al intento de boicot en Palencia: “No vamos a renunciar a lo que conseguimos como pueblo"

Los Enemigos arrasan en Santiago: anuncian una tercera fecha tras agotar las entradas de las dos primeras

Los Enemigos arrasan en Santiago: anuncian una tercera fecha tras agotar las entradas de las dos primeras

¿Qué es la BSW, el partido de extrema izquierda que puede dar el gobierno a la extrema derecha en Alemania?

¿Qué es la BSW, el partido de extrema izquierda que puede dar el gobierno a la extrema derecha en Alemania?

Sanidade aprueba un nuevo plan para abordar la salud mental: prevé incorporar 350 profesionales en los próximos cuatro años

Sanidade aprueba un nuevo plan para abordar la salud mental: prevé incorporar 350 profesionales en los próximos cuatro años

Íntegro impulsa a autonomía de 51 mulleres con discapacidade e do rural da Costa da Morte

Íntegro impulsa a autonomía de 51 mulleres con discapacidade e do rural da Costa da Morte
Tracking Pixel Contents