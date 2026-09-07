El juez Calama afea a Zapatero que ahora quiera frenar la investigación de sus cuentas tras haberla autorizado

El juez que investiga el caso Zapatero, José Luis Calama, considera una "contradicción" que el expresidente del Gobierno intente frenar la investigación de la UDEF sobre sus cuentas bancarias cuando en la declaración que prestó en la Audiencia Nacional "expresaba con apreciable contundencia dar autorización universal para examinarlas”, según especifica un auto de 7 de septiembre, en el que el magistrado desestima el recurso que interpuso el letrado del exlíder socialista.

A la fiscal de Anticorrupción, Elena Lorente, le llama la atención "el énfasis de la defensa al oponerse al auto de solicitud de cuentas, cuando su propio defendido formuló verbalmente en su declaración judicial del pasado mes de mayo una peculiar autorización [...]. Una cosa es recurrir ejercer el derecho de defensa y otra torpedear y perimetrar la causa a voluntad del justiciable", ha defendido.

La fiscal Elena Lorente. / EPE

"En el fondo, la defensa transluce un afán de dirigir la instrucción y es obvio que ese rol no le compete", completa en un escrito la fiscal Lorente, que rechaza las pretensiones del expresidente Zapatero.

Críticas de Zapatero

En su recurso, Zapatero pedía que se dejara "sin efecto la autorización genérica conferida a la unidad policial para ampliar la información". Para el letrado del expresidente el juez de la Audiencia Nacional autorizó una "delegación en blanco de una potestad judicial y de potencial vulneración del derecho a la intimidad y a la tutela judicial efectiva". Además, criticaba la extensión indefinida del requerimiento de sus cuentas y la inclusión de “comunicaciones internas de la entidad con el cliente”, que la defensa considera que "no son datos bancarios estrictos y afectan al secreto de las comunicaciones". Por eso, el expresidente solicitaba que se acotara el periodo a investigar y que se suprimiera "la referencia a las comunicaciones".

Finalmente, el letrado de Zapatero reclamaba que se establecieran "criterios claros para el expurgo, obligando a la unidad policial a consignar también en sus informes los datos favorables a la defensa".

Defensa de la UDEF

Sin embargo, el juez sostiene que la resolución judicial "no confiere un poder genérico para solicitar cualquier tipo de información bancaria, sino que circunscribe la actuación policial a los productos bancarios del investigado y a la finalidad concreta de la investigación, esto es, el análisis de los flujos económicos vinculados a las personas y entidades señaladas".

Además, el instructor defiende la actuación de la UDEF, que es la que ejerce en este caso el auxilio judicial: "La alegación de que la unidad policial decidirá unilateralmente qué es relevante y qué no tampoco puede prosperar. La pieza reservada no atribuye a la unidad policial una potestad decisoria, sino una función de auxilio técnico, consistente en analizar la documentación y elaborar informes", responde.

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En este sentido, Calama recuerda al expresidente del Gobierno que la decisión sobre qué información se incorpora al procedimiento "corresponde siempre al órgano judicial, que conserva la dirección de la investigación y el control sobre la pertinencia y relevancia de los datos. La unidad policial no sustituye al juez ni limita el derecho de defensa; actúa bajo supervisión judicial y dentro del marco delimitado por la resolución impugnada".