El juez Peinado se abre a retrasar la audiencia con Begoña Gómez tras reconocer que mañana se va de vacaciones

El juez Juan Carlos Peinado, que ha procesado a la mujer de Pedro Sánchez, reconoce en una providencia dictada este lunes que tiene aprobado su "plan de vacaciones" entre mañana, 9 de septiembre, y el día 18 del mismo mes, y que esta fue la razón por la que citó este martes por la tarde a Begoña Gómez y a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, para la celebración de una última audiencia de carácter preliminar, previa a la apertura de juicio contra ellas ante un tribunal del jurado.

En la resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y tras ser informado por el abogado de Gómez, Jaime Campaner, de la imposibilidad de asistir por tener previsto para hoy otro asunto en Barcelona, Peinado se abre a suspender la diligencia prevista "si a pesar de todo alguno de los letrados considera que resulta imprescindible su presencia en dicha audiencia preliminar". Así, admite que "habrá que buscarse otra fecha que no podía concretarse en este momento".

La defensa ya le ha contestado que considera esta diligencia fundamental y que podría estar disponible la semana del 21 de septiembre, es decir, antes de que el juez se jubile por alcanzar los 72 años el próximo 27 de septiembre.

Pese a ese ofrecimiento final, el juez razona en su resolución en contra del aplazamiento teniendo en cuenta sus vacaciones "y lo que le resta por disfrutar", pues si no se celebra la vista en el día y hora indicados -- es decir, este martes a las 18.00 horas-- "transcurriría un periodo de tiempo indefinido, quedando pendiente de que ninguno de los letrados designados, tanto de las defensas de las acusadas, como de las acusaciones populares personadas tuviera otras coincidencias de señalamiento".

Begoña Gómez y Juan Carlos Peinado / Nacho García

Alegando a la "buena fe procesal", Peinado propone que Campaner designe a un compañero que le sustituya, teniendo en cuenta que ya no hay diligencias pendientes de practicar y que los hechos por los que se atribuye malversación y tráfico de influencias a su cliente ya se conocen. No obstante, deja abierta esa puerta de buscar otra fecha si los abogados titulares ven su presencia "imprescindible".

En su respuesta, el abogado señala que a pesar de la ausencia de diligencias --el propio juez rechazó a un testigo que propuso esta parte-, la comparecencia sigue teniendo importancia y él ese el único que ha tenido ocasión de "estudiar las actuaciones en el plazo conferido", por lo que descarta designar a otro compañero e insiste en la suspensión de la vista de este martes "en aras a garantizar los derechos fundamentales de la señora Gómez a la defensa y a la libre designación de letrado de su confianza".

Situación de la asistente

La situación, no obstante, parece tener complicado encaje para Cristina Álvarez, cuya defensa también informó este lunes al juez Peinado que le será imposible asistir a la audiencia previa. "Mi representada se encuentra actualmente de vacaciones fuera de España, teniendo prevista su vuelta para el próximo día 28 de septiembre de 2026 -- el juez se jubila un día antes-- lo que hace imposible su asistencia al señalamiento, y más con esta premura", señala su abogado José María de Pablo, en el escrito al que ha tenido acceso esta redacción. Una vez finalizado el crucero en el que se encuentra, tiene previsto acudir a varias citas médicas en Miami "para el tratamiento de su enfermedad para, a continuación, regresar a España y reincorporarse a su puesto de trabajo", agrega.

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"Por último, queremos poner de manifiesto la indefensión que supone el señalamiento de un trámite tan esencial como la audiencia preliminar, que requiere un previo estudio y preparación, con tan poca antelación, por lo que invocamos como vulnerado el derecho de defensa que asiste a mi patrocinada", añade el escrito de De Pablo. Además, esta parte afirma que considera imprescindible su asistencia a esta diligencia procesal.