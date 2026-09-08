Crisis en la ciudad autónoma
El Rey convoca a Robles y la cúpula militar para analizar la situación en Ceuta en plena polémica por la gestión del Gobierno
La Zarzuela ha informado este martes por la tarde de la reunión que el jefe del Estado mantuvo el lunes
El Rey convocó este lunes en el Palacio de la Zarzuela una reunión con la ministra de Defensa, Margarita Robles; el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón; el comandante general de Ceuta, general de división Luis Jesús Fernández Herrero, y responsables de los mandos operativos para examinar la situación en la ciudad autónoma desde el punto de vista de la Defensa, según ha informado este martes por la tarde la Casa del Rey.
El encuentro permitió a Felipe VI conocer de primera mano la evaluación de los responsables políticos y militares sobre la situación en Ceuta y la respuesta que se le está dando desde el ámbito de la Defensa. En esa cita también estuvieron el jefe del mando de operaciones, teniente general José Antonio Agüero, y el jefe del mando operativo terreste, teniente general Julio Salom.
La reunión se produce en plena tormenta política por la gestión de la crisis de Ceuta, donde entraron 80.000 inmigrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. El PP ha elevado la presión sobre Pedro Sánchez hasta pedir su dimisión y Alberto Núñez Feijóo le ha acusado de ser "incompetente" o "cómplice", mientras Vox ha endurecido también su ofensiva contra el Ejecutivo. Pero las críticas han traspasado los bloques de la oposición: Sumar ha reprochado al Gobierno haber actuado tarde y considera "no creíble" que se descarte la responsabilidad de Marruecos; ERC, Bildu, Podemos, el BNG y el PNV también han cuestionado en distintos grados la respuesta del Ejecutivo, su falta de previsión y la posición mantenida ante Rabat.
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Fuente: El Periódico
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