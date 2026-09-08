Vivas pide una respuesta contundente de la UE a Marruecos por usar la política migratoria para "axfixiar" Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha exigido a la Unión Europea "una respuesta contundente" a Marruecos por utilizar la política migratoria y fronteriza para "hostigar" y "asfixiar" a la ciudad autónoma, acusando a Rabat de ser responsable por acción y omisión de la entrada masiva de personas de forma irregular el pasado mes de julio.

"No se puede negar que Marruecos, por dos veces, ha utilizado el control fronterizo y ha utilizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, de España y de Europa", ha asegurado Vivas durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo. "No se puede consentir", ha insistido el presidente, respaldado por el eurodiputado popular español, Javier Zarzalejos, que preside la comisión de interior de la Eurocámara.

Vivas ha subrayado que los ceutíes son "los mayores interesados en que las relaciones entre la UE y Marruecos sean fructíferas y de colaboración". Pero ha pedido "una respuesta contundente por parte de Europa". El presidente ha insistido en que "no se puede mantener una política de colaboración con Europa si no se respetan las fronteras".

Ayudas europeas

Para Vivas, la entrada de miles de personas de manera irregular el pasado mes de julio forma parte de la "política constante de hostigamiento" de Marruecos contra Ceuta. "Pretende constantemente la asfixia de nuestra ciudad", ha insistido. El presidenta ha asegurado que el incidente tenía por objetivo "el colapso de nuestros servicios de acogida" y desestabilizar la ciudad autónoma.

Vivas se reunirá a lo largo del día con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, además de los comisarios a cargo de las relaciones con los países del Mediterráneo, Dubravka Suica, y de migración, Magnus Brunner. Durante esas reuniones, pedirá a la UE que se implique en las crisis. "La situación es límite, es insostenible y necesitamos el apoyo de Europa para volver a esa normalidad cuanto antes", ha denunciado.

Esa vuelta a la normalidad pasa por el retorno de todas las personas que entraron de manera irregular, para el cual Vivas ha reclamado la colaboración de Marruecos y la implicación de las instituciones. Además, el presidente de Ceuta pedirá "una presencia permanente de Europa en Ceuta" tanto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, como de la Agencia Europea de Asilo.

También pedirá Vivas que la UE contribuya a financiar las infraestructuras necesarias para "blindar la frontera". Por otra parte, ha solicitado ayuda para atender "la emergencia humanitaria" y, en particular, la acogida de los menores no acompañados. "Estamos al borde del colapso en todos los aspectos", ha advertido.

Choque con el gobierno

Por otra parte, el presidente ha reclamado un estatus especial para la ciudad, aunque ha evitado alinearse con la posición del gobierno que ha planteado el reconocimiento de Ceuta y Melilla como territorios ultraperiféricos o su entrada en la Unión Aduanera. Además, ha pedido que el pacto migratorio se adapte a la particularidad de la ciudad autónoma como territorio europeo en África.

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Una muestra de las diferencias entre el gobierno y el Partido Popular es que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se encuentra también estos días en Bruselas. A pesar de que ambos se reunirán con los mismos miembros de la Comisión Europea, lo harán por separado. Tampoco está prevista una reunión bilateral entre ambos.