María Tardón: la jueza que supo pasar por la política y volver a un juzgado

Un mundo en el que todo sea blanco o negro sería mucho más fácil, porque sin matices cualquier reflexión sería innecesaria. Así a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón sería fácil situarla en la órbita del PP porque a finales de los noventa y principios de los 2000 fue concejala y tercera teniente de alcalde por ese partido en Madrid. Sin embargo, deja de serlo cuando también se tiene en cuenta que es una histórica de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que es la segunda en número de afiliados, pero que, a diferencia de la Asociación Profesional de la Magistratura o de Jueces para la Democracia, no tiene una adscripción directa ni con el PP ni con el PSOE, lo que habitualmente se traduce en que sus candidatos se quedan a las puertas de cualquier nombramiento, aunque sus currículums sean los mejores.

María Tardón (Zarzuela del Pinar -Segovia, 1957-) dejó los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para incorporarse al equipo del alcalde José María Álvarez del Manzano, tras haberse ocupado de distintas causas judiciales, entre las que en los últimos tiempos destacaba la conocida como los 'papeles' de Laos, por esos documentos falsificados con los que se logró poner fin a la huida del exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán, entonces paradigma de la corrupción del Gobierno socialista de Felipe González. Es una etapa de su trayectoria profesional a la que ahora se ha recurrido para poner en duda su imparcialidad e independencia, pero que ella recuerda con orgullo, porque le permitió estar al frente de la Policía Municipal y los Bomberos e implementar los protocolos contra la violencia de género en el Ayuntamiento de Madrid.

Cuando la etapa política terminó y volvió al mundo judicial lo hizo como presidenta de la Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid, con competencias exclusivas en Violencia sobre la Mujer, plaza que inauguró en 2005, lo que le dejó continuar con esta especialidad y la llevó a ser vocal del Consejo Asesor del Observatorio Regional contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid desde su creación en 2004 hasta su desaparición en 2011. En 2018 fue reconocida con el premio Soledad Cazorla del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), distinción que suma a la recibida el año pasado por el Ministerio de Igualdad en reconocimiento a su participación para hacer realidad la ley de Violencia de Género de 2004.

Tardón, soltera y con una hija, lleva 53 años trabajando. Empezó con 16, mientras estudiaba bachillerato y luego Derecho por la UNED en Chocolates Elgorriaga. En 1995 se convirtió en la primera mujer en ser nombrada portavoz de una asociación judicial: la Francisco de Vitoria. No es descartable que su adscripción a esta y no a otra esté relacionada con que su preparador para ser jueza fue el exfiscal y exmagistrado del Tribunal Supremo fue Carlos Granados, uno de sus fundadores.

Solo una mujer en instrucción

A la Audiencia Nacional se incorporó en 2018, cuando Carmen Lamela fue ascendida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Asumió así el que antes se llamaba Juzgado Central de Instrucción número 3, que antes que ellas había ocupado Teresa Palacios, como si en la Audiencia Nacional solo uno de sus juzgados centrales de Instrucción pudiese estar ocupado por una mujer. Entre las causas que ha instruido Tardón figuran los flecos de la instrucción del accidente del Yak-42, ocurrido en Turquía en 2003. Fuentes de la Audiencia Nacional destacan el antes y después que supuso su incorporación al juzgado en el trato que se dio a las familias de los militares fallecidos. Como ejemplo, señalan que en 2020 ordenó que se les entregaran los últimos restos encontrados por Turquía.

También ha sido la instructora de la causa por la que fue juzgado Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, por el supuesto blanqueo del dinero del narcotraficante Sito Miñanco, hechos por los que el letrado se enfrenta a una petición fiscal de nueve años y nueve meses de cárcel. Pero la que le ha supuesto convertirse en el centro de la atención mediática y de los ataques del Gobierno, a través del ministro más prolífico en redes sociales, Óscar Puente, ha sido la apertura de una investigación por la entrada de más 72.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Puente ha puesto en duda la imparcialidad de Tardón para instruir esa causa por participar en un Gobierno municipal del PP, como independiente, hace más de 20 años. Y eso que ella no ha sido la primera en dejar y volver al mundo judicial. De hecho la hermana del ministro, Sofía Puente, fiscal de carrera, fue nombrada secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y podrá retornar al ministerio público cuando lo estime conveniente.

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No ha servido de nada que la jueza se remitiera a lo dicho por el propio Pedro Sánchez cuando visitó Ceuta para abrir la investigación, porque, según el ministro, quienes ejercen la acusación son el PP, Vox y varios colectivos de ideología conservadora, incluso una que dice que su junta directiva está formada por cuatro perros y un gato. Este martes la magistrada aceptó también la personación, pero como acusación particular, de los letrados de los Servicios Jurídicos de Ceuta, a la que previsiblemente se sumará la del Gobierno central, que también lo ha solicitado.