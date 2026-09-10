Marlaska insiste en que no recibió alerta por Ceuta, pero mandos del CNI ordenaron informar a la Delegación del Gobierno

"No hubo ninguna alerta referente a una entrada masiva en los términos que se produjo", ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska este jueves en Andújar. "Tenemos que estar todos unidos en un único objetivo: Ceuta (...) debemos trabajar todos unidos, codo con codo, no buscar discrepancias donde no las hay", había dicho casi al tiempo la ministra de Defensa, Margarita Robles, en Zamora.

La desclasificación de los Papeles de Ceuta aventó en la noche de este miércoles las brasas de la pelea entre Interior y Defensa sobre si hubo avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, dependiente de Defensa) previos a la entrada multitudinaria de extranjeros en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Y en la mañana se ha vuelto a evidenciar una división en el Gobierno que fuentes de la Seguridad del Estado prevén que se mantenga, al menos, "hasta el fin de la investigación en la Audiencia Nacional". O sea, que en la investigación judicial podrían resolverse incógnitas que permanecen abiertas.

La divergencia de visiones, cuando no el choque frontal, alcanza incluso a la gestión de Moncloa de la desclasificación de los Papeles de Ceuta y sus efectos. Fuentes de Defensa, de forma no oficial, están saliendo al paso para rebatir lo dicho por la otra facción del Gobierno. En esencia, la discusión ahora se centra en quién no escaló a sus respectivos mandos el aviso de posible avalancha migratoria: si la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno o el CNI.

Mensaje a Madrid

El titular de Interior ha aportado un detalle este jueves para sustentar sus aseveraciones. Ha denunciado, en alusión al CNI, que sus agentes en Ceuta -25, según datos ofrecidos por la ministra Robles en el Congreso- no elevaron a su cadena de mando las alertas que por whatsapp habían pasado a la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil sobre un posible asalto "por valla y por mar" a Ceuta. "Si alguien hubiese tenido la perspectiva de que podía ocurrir algo como lo que ocurrió en 2021, habría elevado un informe", ha dicho Marlaska.

Es, en esencia, lo mismo que ha dicho en la noche del miércoles el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, para explicar por qué en su oficina no consideraron "un aviso" lo que el CNI le dijo a su jefe de gabinete en repetidas ocasiones el día 29 de julio, negando además la posibilidad de ceses o dimisiones.

Fuentes de Defensa salen al paso de la acusación. Aseguran esas fuentes a este diario que el aviso de rápida concentración de decenas de miles de personas en grupos de Whatsapp y Facebook con instrucciones para entrar ilegalmente en Ceuta sí recorrió su cadena de mando. De hecho, según esta versión, en la mañana del día 29, la dirección del centro de inteligencia en Madrid envió orden a su delegado en Ceuta de informar "excepcionalmente" a personal de la Delegación del Gobierno "que no es normalmente destinatario".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, este jueves en Zamora / M Defensa

Entre los papeles desclasificados este miércoles, figura una comunicación telefónica entre el CNI y un oficial de la UCE-3, la Unidad Central Especial de la Jefatura de Información de la Guardia Civil que ataja amenazas exteriores de seguridad o desestabilización. No se ha desclasificado ningún documento que muestre el camino que siguió la información recibida por la UCE-3.

Tanto en Defensa como en Interior, ejecutivos consultados por este diario admiten que este miércoles no se desclasificó toda la documentación relativa a la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El resto de papeles que permanecen en la sombra, dice uno de ellos, "ocasionalmente, se conocerán en la Comisión de Fondos Reservados del Congreso si así se decide".

Quién habla por el CNI

El ministro Marlaska ha apoyado sus palabras este jueves haciendo referencia a un mensaje que circuló este miércoles con supuesto origen del CNI. A media tarde, cuando los medios habían hecho una primera lectura de los papeles desclasificados y estaban informando de las alertas que dio el Gobierno, circuló por whatsapp un mensaje distribuido desde Moncloa y que no fue iniciativa de Defensa.

Ese mensaje atribuía a "Fuentes del CNI" una suerte de comunicado de dos puntos. En el punto primero, el Centro admitía que "no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30". Fuentes de Defensa eluden hacer más comentarios. "El CNI no se puede defender", dice una de ellas.

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Preguntado por los medios este jueves en Andújar, donde había acudido para inaugurar una nueva comisaría, Marlaska ha dicho: "Yo me remito al comunicado del CNI. El propio CNI dijo lo que dijo", y al poco ha insistido: "Me remito al comunicado del CNI, que despeja cualquier duda en ese sentido".