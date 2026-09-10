El PP no rechaza la nacionalidad para los saharauis en medio de la polémica por la ‘ley de nietos’

El Congreso de los Diputados vota este jueves una proposición de ley de plena actualidad por variados y sustanciosos motivos. Se trata de la norma que pretende conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española, un debate parlamentario que llega en plena crisis de Ceuta tras la avalancha migratoria vivida este verano y justo la semana en que el Tribunal Supremo (TS) ha suspendido los efectos electorales de la llamada 'ley de nietos', una disposición de la ley de memoria democrática que pretende conceder igualmente la nacionalidad española a los descendientes de exiliados de la Guerra Civil y de la dictadura, muchos de los cuales se marcharon a países latinoamericanos.

Precisamente por ello, se ha generado una importante expectación sobre cuál será el sentido del voto del Partido Popular (PP), la primera fuerza de la Cámara Baja y la que lidera la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. Por un lado, los populares no han cesado de criticar desde el año 2022 el giro imprimido por Sánchez a la tradicional posición española sobre su antigua colonia, admitiendo por primera vez la soberanía marroquí sobre la misma. E incluso más allá de eso, hay toda una generación de dirigentes del partido tradicional de la derecha española, la que es algo más joven que su líder, Alberto Núñez Feijóo, y en la que se pueden incluir figuras como el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, o algunos de los barones autonómicos, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, o el del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, entre muchos otros, que tienen una antigua y estrecha vinculación con la defensa de los saharauis, en la que por ejemplo siempre ha sido muy activa Nuevas Generaciones, la organización juvenil del partido.

Esto último inclina la balanza hacia el apoyo a la norma, y de hecho la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se manifestó este miércoles, víspera de la votación, favorable a la concesión de esa nacionalidad, si bien con importantes matices sobre la manera de concederla. En una entrevista en La Sexta, Muñoz se mostró a favor de conceder esa nacionalidad, "pero a través de la residencia, no a través de la carta de naturaleza", matizó, antes de sentenciar: "Es una deuda que tenemos con el pueblo saharaui". Unas palabras que parecen descartar el no en la votación de los diputados de su grupo, que bien podrían abstenerse ante la norma.

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Los paralelismos entre los saharauis y los descendientes de españoles que abandonaron el país durante la Guerra Civil y en los primeros años del régimen de Francisco Franco no escapan a nadie, y la coincidencia temporal entre la reforma que se vota en el Congreso y la resolución del TS sobre la 'ley de nietos' ponen a los populares en una compleja tesitura que la cúpula del partido confía en solventar durante el debate de esa proposición de ley. Desde hace cuatro años, las críticas a Sánchez por su giro en la tradicional posición española sobre el Sahara suponen uno de los escasísimos asuntos, sino el único, en el que ha habido una cierta connivencia política, obviamente contra natura, entre el partido mayoritario de la derecha y los grupos aliados del PSOE, tanto el socio de coalición, Sumar, como los socios parlamentarios.