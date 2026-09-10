La Zarzuela enmarca la reunión del Rey con Robles sobre Ceuta: "Su deber es estar informado"

La Casa del Rey enmarca la reciente reunión de Felipe VI con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la cúpula militar dentro del funcionamiento habitual de la jefatura del Estado y de las responsabilidades del monarca. "Su deber es estar informado", señalan fuentes de la Casa del Rey sobre el encuentro, celebrado este lunes para abordar la situación de Ceuta desde el punto de vista de la defensa.

Las explicaciones se han conocido este jueves, mientras el Rey participaba en Madrid en el acto solemne de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. En un corrillo con periodistas, fuentes de la Zarzuela han querido contextualizar tanto esa reunión como el próximo viaje de los Reyes a Ceuta.

La jefatura del Estado difundió una fotografía del encuentro de Felipe VI con Robles y los principales responsables militares, una imagen que ha suscitado interpretaciones sobre el alcance del movimiento del monarca en plena crisis de Ceuta. Desde Zarzuela rebajan cualquier lectura extraordinaria de la reunión y sostienen que mantenerse informado sobre una situación de estas características forma parte de las funciones y del funcionamiento ordinario del jefe del Estado.

En el encuentro participaron, junto a la ministra de Defensa, altos mandos de las Fuerzas Armadas, entre ellos responsables del Estado Mayor de la Defensa y de la estructura militar vinculada a Ceuta.

Al mismo tiempo, Zarzuela ha querido dejar claro que el próximo desplazamiento de Felipe VI a la ciudad autónoma no se ha decidido como consecuencia de la crisis. Según las mismas fuentes, antes de que esta estallara ya se estaba preparando un viaje a Ceuta, que finalmente realizará acompañado por la reina Letizia. Ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en una entrevista en la Cadena Ser que el Rey estaba preparando ese viaje antes de la crisis política y social desatada a finales de julio.

El precedente de 2007

El viaje tiene un importante precedente histórico. La última visita de unos Reyes de España a Ceuta se produjo el 5 de noviembre de 2007, cuando Juan Carlos I y la reina Sofía se desplazaron a la ciudad autónoma. Lo hicieron acompañados por Elena Salgado, entonces ministra de Administraciones Públicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Al día siguiente visitaron también Melilla.

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Aquel desplazamiento provocó una fuerte reacción de Marruecos y tuvo una notable dimensión diplomática. Mohamed VI retiró durante dos meses al entonces embajador, Omar Azziman, y hubo protestas contra la visita antes y durante el viaje en los municipios marroquís fronterizos con Ceuta y Melilla. Casi dos décadas después, Felipe VI prepara ahora su primera visita a Ceuta en un momento especialmente sensible para la ciudad autónoma. La Zarzuela no ha querido concretar cuándo se hará. Sánchez ha hablado de "próximas semanas". En el calendario hay un par de acontecimientos que se tendrán en cuenta para encajarlo: las elecciones legislativas de Marruecos del 23 de septiembre y la reunión bilateral en Madrid con Argelia, un país con una pésima relación con su vecino del Norte de África.