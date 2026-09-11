Ayuso entra al ataque en la polémica del ático: "Nunca he querido vivir de lo público como hacen todos ustedes"

Se anticipaba que el Debate sobre el Estado de la Región en la Comunidad de Madrid se terminara convirtiendo en el Debate sobre el Estado del Ático y en cierto modo lo ha sido. La izquierda regional ha llevado el asunto a la cámara de Vallecas en la segunda jornada de la cita que ha abierto el nuevo curso político y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha entrado en la polémica al ataque. "Yo no vivo ni en palacios como sus jefes, ni en ningún tipo de residencia, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho", ha lanzado.

"Voy de frente, soy libre y nunca he querido vivir de lo público como hacen todos ustedes", ha insistido antes de dirigirse también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de mentir cuando la acusó de querer "comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños".

"El presidente del Gobierno, que es un gran mentiroso, ha mentido en sede parlamentaria y en todas las entrevistas jabón que le hacen", ha enfatizado. "Esa vivienda no es un aticazo para mí. Es usted un falso, un farsante, un mentiroso". Ayuso no solo ha defendido el derecho que, en cualquier caso, tendría un presidente de la Comunidad de Madrid a una residencia oficial como ocurre en otras comunidades. También ha reprochado el patrimonio inmobiliario de ministros como Óscar Puente o Ana Redondo y las vacaciones de Sánchez en la residencia de La Mareta.

Sobre la operación en sí ha asegurado que defiende que la Comunidad de Madrid tenga su patrimonio, "pero también que reoriente sus prioridades", en relación con la decisión de ponerlo en venta para financiar la reconstrucción en la Sierra Oeste anunciada el día después de conocerse la compra.

La izquierda regional ha ido con el asunto sin ambages. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ha arrancado la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, el último de la legislatura y "el último como presidenta" de Isabel Díaz Ayuso, ha vaticinado, con un durísimo discurso en el que no han faltado alusiones al polémico ático comprado el pasado abril por la empresa pública Planifica Madrid. Tras instar en sus primeras palabras a la presidenta madrileña a que la región acoja "a todos los niños, niñas y demandantes de asilo que haga falta" para aliviar la situación en Ceuta, ha entrado de lleno al asunto.

Sara Fernández

La portavoz de la formación regionalista ha señalado cómo el inmueble se compró una semana después de que las educadoras infantiles comenzaran la huelga que aún mantienen y que hoy las ha llevado a protestar a las puertas de la Asamblea, para subrayar lo que, entiende como distancia entre las prioridades de Madrid y las de su presidenta.

"Desde que la prensa destapó la compra del aticazo hemos escuchado que iba a ser una oficina temporal, que iba a ofrecer recepciones oficiales, que el edificio no podía albergar oficinas, que sí, que la culpa es del consejero de Presidencia, que usted no sabía nada, que usted misma avisó a Feijóo y, finalmente, que obviamente usted lo visitó después de comprarlo con el dinero de todos", ha señalado Bergerot. "Dígame, ¿con qué versión se ha despertado hoy? ¿Llegó a dormir ahí?. Sea valiente, desclasifique los papeles del ático".

No solo ha sido ella. A continuación, y después de que Ayuso decidiera no dar replica individual a cada grupo sino hacerlo al final en bloque, la portavoz socialista, Mar Espinar, ha vuelto sobre el asunto. "Siete años viviendo como una reina, y cuando está a punto de poner la guinda al pastel con el aticazo de sus sueños van y le pillan", ha ironizado. "Quinientos metros cuadrados de casa, más de 100 de terraza, cinco habitaciones, cinco baños, un trastero, un local privado, dos plazas de garaje... Y por solo 6,3 millones de euros, pagados con dinero de todos los madrileños. Es lo justo, ¿verdad?, ¿qué madrileño no tiene un casoplón así?".

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Si ayer la presidenta madrileña utilizó las palabras de Pedro Sánchez a Abascal en el Congreso de los Diputados, "yo seré un perro, pero no tengo amo", para volverlas contra él, hoy ha sido Espinar la que ha recurrido al juego de palabras a cuenta del "chao, pescao" con que la presidenta madrileña trató de zanjar la polémica. "Por el ático muere el pez, señora Ayuso. No es chao pescao. Es que la hemos pescao", ha señalado. Antes que ella, Begerot había definido ese "chao, pescao" como "el epitafio" de la vida política de la presidenta madrileña, a la que ha tildado de "corrupta".

Fuente: El Periódico de España