La reina Letizia volverá al colegio donde estudió en Oviedo para presidir la apertura del curso escolar

La reina Letizia volverá el próximo jueves a uno de los escenarios de su infancia en Oviedo. La monarca regresará al colegio público La Gesta, donde fue alumna durante siete cursos, para presidir el acto oficial de apertura del curso escolar de Educación Infantil y Primaria. La cita tendrá así este año un marcado carácter ovetense. Casa Real ha elegido para la tradicional inauguración del curso un centro especialmente ligado a la biografía de doña Letizia, que nació en la capital asturiana y estudió en La Gesta entre 1980 y 1986, desde segundo hasta octavo de la antigua Educación General Básica (EGB).

No será, en cualquier caso, la primera vuelta de la reina al colegio. En 2008 ya visitó La Gesta, entonces como princesa de Asturias y acompañada por Felipe VI, con motivo del 50 aniversario del centro. Aquella jornada tuvo además un componente especialmente personal, ya que pudo reencontrarse con antiguas compañeras y profesoras, muchas de ellas ya jubiladas, y recordar episodios de sus años de infancia en Oviedo. El vínculo de los actuales reyes con el colegio es incluso anterior. Antes de su boda, celebrada en 2004, Letizia Ortiz y el entonces príncipe Felipe también visitaron el centro, convertido desde hace años en uno de los lugares ovetenses más estrechamente relacionados con la trayectoria personal de la reina.

El regreso del próximo jueves colocará de nuevo a La Gesta y a Oviedo en el centro de la agenda de la Casa Real, esta vez coincidiendo con el comienzo de las clases y con la presencia de alumnos, profesores y comunidad educativa. El pasado curso, Letizia presidió la apertura escolar en el CEIP Entresotos, de Rincón de Soto, en La Rioja, donde dedicó buena parte de su intervención a animar a los niños a leer. En años anteriores, el acto se había celebrado en centros de Guadalajara y A Coruña.

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La elección de La Gesta convierte así una cita institucional de carácter anual en un regreso especialmente simbólico para la reina: el de volver, más de cuatro décadas después, al colegio en el que estudió en Oviedo.