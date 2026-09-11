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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Un incendio arrasa unas 40 tiendas del campamento de migrantes del Tarajal

Marruecos dice que no hay pruebas que señalen a Rabat y cuestiona que no se devuelva a los migrantes de Ceuta

Incendio en los campamentos de inmigrantes de las naves del Tarajal.

Incendio en los campamentos de inmigrantes de las naves del Tarajal. / Reduán / EFE

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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