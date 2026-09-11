Última hora de Ceuta, en directo | Un incendio arrasa unas 40 tiendas del campamento de migrantes del Tarajal

Planas: "Lo que propone la AFD para Alemania es lo mismo que PP y Vox proponen para Ceuta"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado "muy sorprendido" por la actuación del PP y de Vox en relación con la situación en Ceuta, ya que "lo que propone AFD para Alemania es exactamente lo mismo que PP y Vox proponen para Ceuta".

Planas, que también fue embajador de España en Marruecos entre 2004 y 2010, ha explicado que estos dos partidos promueven que "no se cumplan las normas españolas e internacionales en relación con la repatriación, ya sea de adultos o de menores".

Ha reconocido que durante esta semana ha atraído la atención la victoria de la AFD en Sajonia, si bien "lo que más le sorprende" son las similitudes entre las propuestas de este partido con las que el Partido Popular y Vox han hecho ante la situación en Ceuta después de la entrada masiva de migrantes del pasado julio.