Ángel Víctor Torres: "Anuncio mi candidatura oficial a la Presidencia del Gobierno de Canarias"

Ángel Víctor Torres, nacido en Arucas (Gran Canaria) el 30 de marzo de 1966 (60 años), es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE de Canarias. Fue presidente del Gobierno autonómico entre 2019 y 2023, además de alcalde de Arucas y diputado. En esta entrevista confirma que volverá a ser candidato socialista a la Presidencia de Canarias y repasa sus prioridades para el próximo mandato en las Islas, desde la vivienda y la redistribución de la riqueza hasta la financiación autonómica y la ‘agenda canaria’. También aborda los pactos tras las próximas elecciones de mayo de 2027.

-¿Cuándo va a oficializar su candidatura a la Presidencia de Canarias?

-Mi voluntad era poder anunciar mi candidatura el 31 de agosto, pero mi nueva responsabilidad como autoridad en Ceuta hizo preciso retrasarla. Por tanto, anuncio que será inmediata. Este lunes hay una Ejecutiva del PSOE.

-¿Entonces cuándo dejará de ser ministro? ¿Va a haber un adelanto de las elecciones generales?

-Esa decisión solo está en la cabeza del presidente y no la ha compartido con nadie. Si hay elecciones generales antes, iremos a las elecciones generales, pero mi prioridad será presentarme en Canarias a la Presidencia. Mientras tanto, sigo con una encomienda muy importante en Ceuta y trabajando para Canarias.

-¿Cree que puede volver a ser presidente de Canarias con todo lo que le está cayendo a Pedro Sánchez?

-Nadie decía que podía renovarse la coalición progresista después de las elecciones autonómicas y todos hablaban de una mayoría absoluta del PP o, si no, con Vox. Y tenemos una coalición progresista. Nosotros ganamos las elecciones de 2023 en Canarias, y percibo un apoyo mayoritario de la sociedad canaria porque reconoce que estamos haciendo un trabajo intenso para nuestra tierra.

«Yo llegué al Consejo de Ministros para ayudar a mi tierra y he tendido la mano a rivales políticos»

-¿Le fastidió que le quitaran la Presidencia de Canarias pese a haber ganado las elecciones?

-No, no... Si me hubiese fastidiado, hubiese sido como algún ministro que ganó en Canarias del Partido Popular y luego lo que hizo fue hundir a Canarias cuando estaba en el Consejo de Ministros. Es decir, el que puso un ‘impuesto al sol’ sabiendo que la comunidad más afectada iba a ser la suya [se refiere a José Manuel Soria, del PP]. Y, por tanto, también eso queda para la historia. Yo he llegado al Consejo de Ministros a ayudar a mi tierra. Te podrás equivocar, pero he llegado a eso. He tendido la mano al presidente de Canarias y, cuando me he sentado a buscar acuerdos, lo he hecho con quien ha sido rival político. Seremos seguro rivales políticos. Él me querrá ganar y yo a él.

Campaña electoral

-¿En qué basará la campaña: en su gestión como presidente, como ministro o en lo que ha hecho el actual Gobierno de Canarias?

-Será una combinación. Creo que hay un buen recuerdo del pacto que tuve el honor de presidir, que se enfrentó a muchísimas adversidades. Dejamos Canarias mejor que como la recogimos: más empleo, más personas con trabajos indefinidos, más mujeres trabajando que nunca, la escuela de 0 a 3 años hecha realidad y un impulso a las universidades y a la dependencia. También hicimos un trabajo indudable en educación y en sanidad pública. Y, frente a quienes han intentado difamar nuestra gestión de la pandemia, Canarias fue la comunidad donde se hizo una gestión con menos fallecidos, la más baja de España por 100.000 habitantes .

«Percibo el apoyo mayoritario de la sociedad isleña; Canarias no está mejor que en 2023»

-El Gobierno de Fernando Clavijo dice que Canarias está mejor que cuando ustedes la dejaron.

-Creo que son mucho mejores en propaganda y en anunciar medidas efectistas. Canarias está hoy más desequilibrada y la desigualdad ha crecido. Con más turistas y más recursos, la reducción de la pobreza es peor que con el 'pacto de las flores'. Y seguimos con listas de espera, problemas en dependencia y una situación dramática en la vivienda. No se puede decir que Canarias está mejor que en 2023.

Medidas en vivienda

-Ellos dicen que han pasado de construir 1.000 viviendas a casi 5.000. ¿Va mejor la vivienda en Canarias que cuando gobernaban ustedes?

-Cuando nosotros llegamos al Gobierno no había ni siquiera un pacto de vivienda. En marzo de 2020 aprobamos un pacto y un plan de vivienda con todos los agentes sociales y económicos, que después se llevó al Parlamento. Todo lo que se está haciendo ahora parte de esa planificación. Nosotros sembramos y ahora se están recogiendo esos frutos.

-Si vuelve a ser presidente, ¿cuáles serán sus principales retos?

-La cuestión fundamental es la redistribución de la riqueza. No puede ser que 7.000 canarios acumulen la riqueza del 50% del PIB. Nuestra principal economía, el turismo, tiene que reportar más recursos para lograr un mayor equilibrio social. La tasa turística es una obligación, no solo económica, sino también de justicia en ese sector. Y la vivienda tiene que ser absolutamente prioritaria. Hay que tensionar las zonas con mayor presión. No tiene lógica que ayuntamientos como Las Palmas de Gran Canaria o Adeje lo pidan para bajar los alquileres y los precios de la vivienda y el Gobierno de Canarias se resista.

«Hay que redistribuir la riqueza, poner una tasa turística y declarar zonas tensionadas para los bajar precios en vivienda»

-¿La ‘agenda canaria’ se está cumpliendo?

-El propio Fernando Clavijo llegó a decir que la ‘agenda canaria’ estaba cumplida entre un 70% y un 80%. Nosotros seguiremos llegando a acuerdos con el Gobierno de Canarias en los próximos meses para avanzar en los compromisos con las islas. El punto más importante era modificar la Ley de Extranjería para responder a los menores migrantes y lo hemos conseguido. Estoy muy contento de estar en un Gobierno que ha conseguido tres hitos históricos para Canarias y en los que, además, he sido parte fundamental de los mismos, y no es que me lo invente. Hablo de la modificación de la Ley de Extranjería, de la financiación autonómica y de poder utilizar el superávit para inversión.

Sistema de financiación

-El sistema de financiación ha sido aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero solo con Cataluña y Canarias y el rechazo de 11 comunidades del PP y dos de su propio partido. ¿Podrá lograr los apoyos en el Congreso?

-La financiación ya ha pasado el primer paso y ahora la llevaremos al Congreso. Nosotros ofrecimos a las comunidades autónomas sentarnos bilateralmente para abordar el acuerdo. Ahora estamos negociando con los grupos políticos. Para Canarias hemos conseguido una propuesta que supone al menos 1.300 millones de euros más al año. Hace casi 20 años que no se hacía una propuesta para Canarias mejor que esta. Es un hito histórico porque, además, garantiza nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF). A mí, Manuel Domínguez [presidente del PP canario] me señaló muchas veces por sumisión [a Pedro Sánchez], pero ahora él ha conseguido el Oscar a la sumisión a su partido político. Lo hizo con los menores y lo volverá a hacer con la financiación.

-En la cogestión de los aeropuertos, ¿apoyará las demandas canarias de participar en tasas, inversión y en los nombramientos de los directores?

-Las comunidades autónomas están legitimadas para pedir el máximo, pero aquí estamos para llegar a un acuerdo. Nos volveremos a sentar en una comisión técnica en la segunda parte de septiembre. El Gobierno de España también quiere un acuerdo y yo creo que un buen acuerdo es mejor que el conflicto por el conflicto. Soy un hombre bastante conciliador.

Pactos electorales

-Parece que ya no es tan duro con Coalición Canaria, sino con el PP y Vox. ¿Con quién pactaría si tuviera que hacerlo?

-La aritmética electoral hace muy difícil una mayoría absoluta. Nosotros vamos a salir a ganar y a trabajar para llegar a acuerdos, para presidir Canarias, pero tengo líneas rojas. No voy a pactar con una formación política que vote contra la Ley de Extranjería, contra el modelo de financiación o que ponga los intereses de su partido por delante de la defensa de Canarias. Tampoco con quienes practican la incitación al odio, la violencia verbal o el ataque personal al rival político.

«Esperamos un pacto de izquierdas en Canarias; un gobierno de PP y Vox sería dramático para Canarias»

-Habla de PP y Vox básicamente. El ‘pacto de las flores’ es prácticamente imposible de reeditar. ¿Puede volver a gobernar con CC?

-Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. También la izquierda que está a la izquierda del PSOE de Canarias está dando pasos [NC, Podemos, Sumar IU o Sí se Puede]. Todavía quedan meses y adelantar que no puede haber un nuevo pacto de izquierdas en Canarias es aventurado, al igual que decir que es imposible un pacto ultraconservador.

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Pero mire, un Gobierno central con la ultraderecha sería dramático para España, pero sería especialmente dramático para territorios como Canarias porque van a recentralizar. Entonces, ¿están dispuestos partidos como Primero Canarias o CC a pactar con un PP entregado a Vox que postula principios contrarios a Canarias?