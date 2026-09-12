El ponente conservador del TC avala al Supremo y rechaza amnistiar la malversación del 'procés'

El magistrado conservador del Tribunal Constitucional (TC), José María Macías, propone dar la razón al Tribunal Supremo y rechazar la aplicación de la amnistía al exconseller y secretario general de Junts, Jordi Turull, por el delito de malversación del 'procés', como adelantó EL PERIÓDICO el 22 de julio. Su ponencia será debatida en el pleno del próximo 22 de septiembre, pero previsiblemente quedará en minoría, lo que obligará al tribunal a encargar una nueva propuesta y retrasará la doctrina definitiva sobre la malversación al menos hasta octubre.

Ese calendario afecta directamente a Carles Puigdemont. El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena está dispuesto a aplicar al expresident la doctrina que establezca el Constitucional sin esperar a que se resuelva específicamente su recurso de amparo. Pero para hacerlo necesita que esa doctrina exista. Y la previsible derrota de la ponencia de Macías dilata ahora los tiempos de una resolución que podría permitir levantar la orden nacional de detención que todavía pesa sobre Puigdemont.

El retraso del Constitucional aplaza una decisión clave para levantar la orden de detención de Puigdemont

La propuesta de Macías, a la que ha accedido EFE, avala por completo el criterio del Supremo. El magistrado sostiene que su interpretación "no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible" y mucho menos de "caprichosa" o fruto de una supuesta animadversión hacia Turull. A su juicio, la Sala Segunda aplicó una interpretación de la malversación que "se ajusta a la doctrina vigente". Macías tampoco aprecia "arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente" en las resoluciones recurridas. Entiende que Turull plantea en realidad una discrepancia con la interpretación que hizo el Supremo de la legalidad ordinaria y que esa discusión no corresponde al ámbito de un recurso de amparo.

Su criterio, sin embargo, no será previsiblemente el del Constitucional. La mayoría progresista del tribunal es partidaria de aplicar la amnistía a esta malversación y se espera que rechace la ponencia el próximo día 22. Si eso ocurre, habrá que designar a otro magistrado para redactar una nueva propuesta ajustada a la posición mayoritaria. La sentencia difícilmente llegaría entonces antes del siguiente pleno, que comienza el 6 de octubre.

La espera de Llarena

El recurso de Turull es especialmente relevante porque será el primero en el que el Constitucional fije doctrina sobre la aplicación de la amnistía a los condenados por malversación en el 'procés', después de que el Supremo se negara a aplicarla y tras el pronunciamiento europeo que avaló la amnistía. La decisión marcará el camino para Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, pero también para los procesados en rebeldía: Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. La clave estará en cómo redacte el Constitucional su doctrina y si lo hace en términos suficientemente amplios como para que Llarena pueda trasladarla directamente al caso del expresident, según explican fuentes jurídicas a este diario.

La mayoría progresista del tribunal es partidaria de aplicar la amnistía a esta malversación y se espera que rechace la ponencia el próximo día 22

Por eso, aunque el caso Turull puede acabar despejando el regreso de Puigdemont, la ponencia conocida ahora no precipita ese escenario, sino que lo aplaza. Mientras el Constitucional no cierre el debate sobre la malversación, Llarena no tendrá todavía el criterio que anunció que aplicaría de manera inmediata.

La propuesta de Macías defiende, precisamente, el escenario contrario al que sostiene la mayoría del tribunal. El magistrado respalda la tesis del Supremo de que existió un beneficio patrimonial porque los dirigentes del 'procés' evitaron sufragar personalmente los gastos destinados al referéndum del 1-O, una interpretación que ha permitido mantener la malversación fuera de la amnistía. El debate llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyera en julio que el Derecho comunitario no se opone a la ley y descartara que el uso de esos fondos públicos afectara a los intereses financieros de la Unión.

Turull carga contra Macías

Turull ha reaccionado con dureza al contenido de la ponencia y ha cuestionado la imparcialidad de Macías al recordar que fue apartado de otros procedimientos relacionados con la ley de amnistía por sus pronunciamientos previos sobre la norma cuando formaba parte del Consejo General del Poder Judicial. Macías sí fue designado, sin embargo, ponente del recurso de amparo del número dos de Puigdemont.

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"Lo apartaron de los recursos contra la ley de amnistía porque no era imparcial, pero no lo apartaron para resolver mi recurso sobre la aplicación de la ley", ha reprochado el secretario general de Junts en una publicación en X. "La necesidad de imparcialidad parece que va por barrios, como la aplicación del Código Penal, en función de si eres independentista o no", ha añadido.