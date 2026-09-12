Sira Rego exige a los presidentes de las CCAA que acojan a menores migrantes de Ceuta: "Pedimos responsabilidad"

La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, ha exigido este sábado en Córdoba "responsabilidad" a los presidentes de las comunidades autónomas, especialmente al de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para acoger a los menores migrantes que entraron los pasados 30 y 31 de julio en Ceuta.

Según la ministra, actualmente hay en la ciudad autónoma alrededor de 2.100 menores en esta situación, de los cuales unos 700 son niñas, "muchas de las cuales huyen de situaciones de abuso sexual o matrimonios forzados". Además, Rego ha asegurado que la cifra total podría aumentar, ya que "hay muchos menores sin filiar".

La ministra ha estado en Córdoba para participar en un acto de la Coordinadora Provincial de Izquierda Unida. Antes de su inicio, ha reclamado "responsabilidad" al Partido Popular y le ha pedido que se aleje de "soflamas" y de "agitar el odio" para apostar por "soluciones".

Apoyo a Ceuta

A su juicio, estas pasan por "apoyar a Ceuta" y acoger a los menores migrantes en las distintas comunidades autónomas. "Moreno Bonilla está lejos de aportar soluciones", ha afirmado Rego, quien también ha señalado que la Junta "ha roto el acuerdo bilateral con Ceuta". La ministra ha insistido en que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en materia de acogida de menores y ha considerado "urgente" avanzar en los traslados para "descongestionar" la ciudad autónoma y garantizar "una acogida solidaria" y "la protección oportuna". "Los recursos los ha puesto el Gobierno", ha insistido.

Sira Rego atiende a los medios este sábado en Córdoba. / Manuel Murillo

A preguntas de los periodistas, Rego ha evitado atribuir directamente a Marruecos la organización de la entrada de 80.000 personas "en Ceuta y ha señalado que "estamos centrados en dar soluciones". La ministra ha vuelto a reclamar "responsabilidad" al PP y ha recordado que las comunidades autónomas cuentan con las competencias en materia de acogida de menores.

Por otro lado, Rego ha señalado que esta crisis es una muestra del "fracaso de las políticas de externalización de fronteras", a las que "IU siempre ha estado en contra". Por ello, ha abogado por una política que "apueste por las vías legales y seguras", habilitando ventanillas físicas para que "los migrantes puedan acudir con cierto control". "No es incompatible tener un proceso migratorio ordenado con respetar los derechos humanos", ha recalcado.

Retorno de menores

Rego también ha insistido en que se están agilizando, en la medida de lo posible, los expedientes de los menores que puedan regresar a sus países de origen, aunque ha recordado que "cada procedimiento requiere que se haga de manera individualizada".

La ministra Sira Rego (centro) llega este sábado acompañada de la dirección de IU Córdoba. / Manuel Murillo

La ministra ha apuntado que "muchos menores quieren volver a Marruecos con sus familias», pero ha advertido de que son trámites que "no se llevan a cabo en unos días". También ha explicado que se trata de una situación especialmente compleja porque "muchos niños viven situaciones muy duras", lo que dificulta la gestión de cada caso.

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Aun así, ha señalado que, en cuanto estén resueltos los expedientes correspondientes, "se trasladarán a Marruecos" de manera urgente. Rego también ha recordado que "desde el inicio de la crisis" su ministerio ha habilitado un centro de atención a víctimas de violencia sexual, antes de insistir en que "estamos trabajando con determinación" para "liberar y descongestionar Ceuta".

Fuente: Diario Córdoba