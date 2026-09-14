El Gobierno asegura que el Consejo de Europa avala el proceso para nombrar a un juez español en el TEDH

El Gobierno ha asegurado que el Consejo de Europa ha dado su aval al procedimiento para nombrar al juez titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han indicado que el Comité de expertos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha analizado este lunes el procedimiento español para la elección de su juez titular del TEDH y ha concluido que "se ajusta por completo" a la normativa europea.

En consecuencia, la Asamblea entrevistará a los candidatos que integran la terna presentada por nuestro país -los magistrados Luis Jimena Quesada, Ana María Salinas de Frías y Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero- y, en los próximos meses, elegirá a uno de ellos como juez titular.

El departamento que dirige Félix Bolaños ha vuelto a defender que el nuevo procedimiento -aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en noviembre de 2020 mediante el Real Decreto 972/2020- es "más independiente" al incluir en el comité de selección un representante de la carrera judicial designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y un jurista de reconocida competencia.

Dicho comité incluye, además, al secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, al secretario de Estado de Justicia y el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

"Un nuevo fracaso del PP en Europa"

El Ministerio también ha respondido a las críticas del PP, que acusó el pasado abril al Gobierno de estar "incumpliendo" las líneas maestras del Consejo de Europa y de aplicar un procedimiento contrario a los estándares de independencia del Poder Judicial exigidos en la UE.

A juicio del Gobierno, el aval del Consejo de Europa supone "un nuevo fracaso del PP en Europa" y "zanja otra de las falsas polémicas" planteadas por los 'populares'.

"Son ya varias las ocasiones en las que el PP ha trabajado contra España en Europa y ha fracasado tanto en sus intenciones como en sus predicciones. Esperemos que este último fracaso les lleve a una necesaria reflexión sobre el concepto de lealtad institucional", ha asegurado el Ejecutivo.

Los tres candidatos

El Ministerio de Justicia, por otro lado, ha destacado a los juristas que van a ser evaluados. Los tres aspirantes fueron seleccionados por el comité y ratificados por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo.

En el caso de Luis Jimena, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València y doctor honoris causa por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Es también secretario general del Instituto Internacional de Derechos Humanos y ha sido presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y, desde 2019, ejerce como juez ad hoc en el TEDH.

Por su parte, Ana María Salinas es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga. Compatibiliza su labor académica con consultoría jurídica internacional para la ONU, la Unión Europea o el Consejo de Europa y la OSCE. Ha asesorado a diversos países en legislación de derechos humanos y también es jueza ad hoc del TEDH desde 2019.

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Finalmente, Daniel Sarmiento es profesor de Derecho Administrativo y de la Unión Europea en la Universidad Complutense de Madrid. Abogado en ejercicio, ha sido letrado del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Fuente: El Periódico