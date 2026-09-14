Sánchez arranca el motor electoral del PSOE el domingo en la Fiesta de la Rosa del PSC

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, arrancará el motor electoral del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales el domingo en Barcelona. Como ha podido saber EL PERIÓDICO, el secretario general socialista estará junto al president catalán, Salvador Illa, en la Festa de la Rosa del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en Gavá, Barcelona.

El también presidente del Gobierno ha ajustado su agenda para poder asistir al acto que arranca el curso político catalán y en gran medida el socialista en toda España. Ese mismo domingo viajará a Nueva York para participar en la Cumbre de la ONU que se celebra en la ciudad norteamericana.

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