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Amnistía

Puigdemont reclama al Tribunal de Cuentas que aplique de una vez la amnistía: "La sentencia prejudicial no se reinterpreta, se cumple"

Insiste en que la ley preveía la aplicación antes de transcurridos dos meses y este miércoles se cumplen desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea descartó un problema con el derecho comunitario

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemonta 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España)

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemonta 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

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Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ya no sabe cómo decir a la consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez que debe aplicar la amnistía. En respuesta a la última petición de alegaciones que el pasado jueves remitió a los 35 demandados, la acusación que ejerce Societat Civil Catalana y la Fiscalía ante el órgano fiscalizador, le recuerda que "la sentencia prejudicial no se reinterpreta, se cumple", y que el plazo previsto en la ley para aplicar la medida de gracia vence este miércoles, cuando se cumplen dos meses desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) descartó que hacerlo afectara a los intereses de la Unión.

En un escrito de 22 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se reitera en las alegaciones que presentó el pasado mes de julio, dando respuesta a la primera petición de alegaciones planteada por la consejera encargada de sentenciar la responsabilidad contable del 1-O y la acción exterior del Govern. En esta segunda petición de informes, para la que se ha dado traslado de todas las alegaciones de las partes para que volviesen a pronunciarse, el letrado destaca que ninguna de ellas, ni siquiera Societat Civil Catalana, que es la que ejerce la acusación popular, se ha opuesto a la aplicación de la amnistía.

"SCC no se ha opuesto", asegura en su escrito. "No niega que los hechos estén comprendidos en el artículo 1" de la ley de amnistía, "no afirma que concurra exclusión alguna del artículo 2 y declara, con sus propias palabras, que 'no afirma que esté acreditada la existencia de financiación europea' y que 'no sostiene que las partidas reclamadas fueran financiadas con fondos procedentes del presupuesto de la Unión'", explica Boye.

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La acusación intentó sin éxito en sus alegaciones que la magistrada acordara nuevas diligencias, lo que supondría abrir una nueva vía de investigación, para "que se investigue una hipótesis que ella misma no sostiene", ironiza la defensa del expresidente catalán, que aprovecha la petición de pruebas para concluir que "ninguna de las partes de este procedimiento, por tanto, se opone a la aplicación de la amnistía".

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