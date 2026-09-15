Última hora de Ceuta, en directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

La Audiencia Nacional asume la investigación al delegado del Gobierno en Ceuta La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón se hará cargo de la investigación abierta en un juzgado de Ceuta al delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, por su actuación ante la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta accede a la petición de inhibirse que le hizo la magistrada de la Audiencia Nacional tras asumir la competencia para investigar estos hechos y acuerda remitirle íntegramente sus actuaciones.

Tres migrantes heridos en una pelea con 20 implicados en la playa del Trampolín de Ceuta Tres migrantes han tenido que ser evacuados en ambulancia al Hospital Universitario de Ce.uta con distintas lesiones después de participar en una pelea en el asentamiento ilegal de la playa del Trampolín. Según han informado a EFE fuentes policiales, el incidente se ha producido a primeras horas de este martes como consecuencia del clima de tensión que se vive en este lugar donde se han asentado miles de migrantes tras la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio.

Habla Juan Vivas El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha reclamado este lunes por la noche que el control de la frontera de Ceuta debe estar "en manos de España y Europa" y "no de Marruecos, que no es un país fiable", al tiempo que ha lamentado la "indolencia y la irresponsabilidad" con la que se está tratando la crisis de la ciudad. Juan Jesús Vivas ha realizado esta reflexión en una entrevista en el programa "El Hormiguero", conducido por Pablo Motos, donde ha dejado claro que lo ocurrido en la ciudad ha sido una "invasión, no una crisis migratoria, además de un ataque híbrido".

Habla Sánchez El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espera que a finales de año se haya podido ya estabilizar la situación en Ceuta, y ha rechazado que los wasaps del CNI al jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma fueran una alerta de lo que realmente ocurrió. En una entrevista en el programa 'El Intermedio', de La Sexta, Sánchez ha vuelto a defender la necesidad de una buena relación con Marruecos y ha reclamado paciencia para que se pueda solucionar totalmente la crisis.

"Colapso real" de la sanidad El Sindicato de Enfermería (CEMSATSE), el de mayor representación en la Mesa Sectorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), ha decidido llevar a cabo medidas de protesta para visibilizar la "degradación de la sanidad pública" que se ha acentuado en Ceuta a raíz de la crisis iniciada en julio con la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos. El sindicato abrirá sus protestas este mismo jueves con una concentración a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta en un acto que se llevará a cabo bajo el lema: 'Por la sanidad pública, la dignidad de los profesionales y de los pacientes, según ha informado en un comunicado.

Habla Juanma Moreno El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha denunciado este lunes la "indolencia arrogante" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la "invasión" de Ceuta, y que no sea capaz de "dar la cara" para que la ciudad autónoma vuelva a la normalidad. Juanma Moreno se ha pronunciado así durante la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP-A, en Sevilla, en la que ha iniciado su intervención mostrando su pesar por el asesinato, en la localidad mexicana de Cuautla, de la joven estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, que procedía de la Universidad de Granada.

Jupol pide más policías para el triaje de migrantes El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha pedido más policías para realizar el triaje de migrantes en Ceuta, paso previo que la administración pueda decidir quiénes tienen derecho a asilo y quiénes en cambio tienen que regresar a Marruecos. Además, ha avisado de que el procedimiento de expulsión no puede hacerse de forma rápida porque hay que cumplir con la ley. "Hablar como hemos escuchado a varios políticos, de un signo y otro, de que esto se va a solucionar rápido y de manera muy urgente, es engañar a la ciudadanía", ha indicado Rivero en declaraciones a Europa Press antes de participar en unas jornadas sobre la regularización de migrantes celebrada en el Congreso de los Diputados.

Iustitia Europa representará a todas las acusaciones La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha designado al partido político Iustitia Europa para que represente a todas las acusaciones en el caso que instruye la magistrada sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio. En una providencia, la jueza señala que una vez transcurrido el plazo dado a las acusaciones populares para que acordaran una designación común de todas ellas y al no haberse llevado esto a cabo, ha decidido nombrar a Iustitia Europa para ello.

Bruselas reconoce el "compromiso" de Marruecos La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, se ha congratulado del "compromiso de Marruecos" por aceptar a "todos los migrantes que llegaron a Ceuta" los pasados 30 y 31 de julio y ha expresado su aprecio por "los esfuerzos conjuntos" de Rabat y Madrid para controlar la crisis migratoria en la ciudad autónoma. Así lo ha expresado la comisaria después de mantener durante el fin de semana una llamada telefónica con el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, a quien trasladó el compromiso de Bruselas por "trabajar juntos" y a "seguir la situación de cerca en un espíritu de cooperación y asociación".