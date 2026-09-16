Empieza el juicio cuatro policías acusados de dejar tuerto con una pelota de goma al activista Roger Español el 1-O

Nueve años después del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, cuatro agentes de la Policía Nacional se sentarán este miércoles en el banquillo de los acusados al estar imputados por las lesión ocasionada al activista Roger Español, que perdió el ojo derecho por el impacto de una pelota de goma disparada en los alrededores de la escuela Ramon Llull, de Barcelona. La fiscalía solicita la absolución de los agentes al entender que los imputados actuaban correctamente, mientras que las acusaciones —el propio Español, Irídia y Òmnium Cultural— solicitan 13 años de prisión para cada policía. La Audiencia de Barcelona rechazó en marzo de 2025 la petición de la Fiscalía de amnistiar a los cuatro policías acusados.

El juicio se prolongará este jueves y los días 30 de septiembre y 1 de octubre, fecha en la que se conmemora el noveno aniversario del referéndum unilateral. Está previsto que, además de los agentes, declaren en la vista el propio Roger Español, otros testigos y más de una veintena de policías nacionales. Serán importantes los informes periciales técnicos, algunos de ellos efectuados por funcionarios de los Mossos d'Esquadra, sobre los vídeos grabados y el armamento utilizado. Los forenses determinaron en su día que las lesiones que Español padeció en un ojo eran "compatibles con un impacto a gran velocidad, probablemente por una pelota de goma".

Roger Español / RICARD CUGAT

La fiscal recoge en su escrito exculpatorio que, en previsión de la necesidad de actuar en Catalunya durante la jornada del referéndum, se movilizaron entre 5.200 y 6.500 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que suponía la activación de cerca del 90 % del total de sus reservas. Había 2.300 centros habilitados como puntos de votación. A primera hora de la mañana de ese 1-O, precisa el Ministerio Público, el secretario de Estado de Seguridad dispuso la intervención de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, fundamentando dicha decisión en que se habría demostrado la "insuficiencia, inadecuación o ineficacia" de las medidas puestas en marcha por los Mossos d'Esquadra.

La carga policial

La intervención en el Ramon Llull, uno de los centros de votación, se desarrolló bajo la responsabilidad del jefe del denominado núcleo Camel. Los agentes accedieron a la escuela e incautaron material electoral. A su salida del centro, fueron escoltados por sus compañeros, abriendo un pasillo para que pudieran llegar hasta los vehículos policiales y salier de la zona.

Cuando se encontraban en la calle Sardenya, a la altura de la calle Diputació, a unos 300 metros del Ramon Llull, un grupo numeroso de personas que los seguían les cerró el paso al grito de "Hijos de puta, fuera de las fuerzas de empleo", cortando la vía delante de las furgonetas, que estuvieron bloqueadas durante unos minutos. Los manifestantes no se movieron, a pesar de los avisos, y un mando policial ordenó el uso de la porra para abrir paso. No lo lograron y los concentrados, según el relato de la fiscal, empezaron a lanzar objetos a los agentes. El lanzamiento de salvas tampoco no dio resultado y un jefe policial ordenó el disparo de pelotas de goma. Uno de esos proyectiles impactó en el ojo de Español, lo que provocó su mutilación.

El disparo

La fiscalía sostiene que la pelota fue disparada en dirección al suelo y que, tras rebotar contra el asfalto, impactó en el rostro de Español, a una distancia de 14,12 metros. En el momento de efectuar el disparo, el escopetero tenía su campo de visión parcialmente cercenado debido a la presencia de otros dos agentes delante de él y, al entender de la fiscalía, nunca se representó como probable el resultado lesivo que se produjo.

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Las acusaciones particulares y populares aseguran que la situación en la calle Sardenya "no era de peligro para los agentes ni para terceras personas" y que, a pesar de ello, uno de los mandos policiales autorizó el uso de las balas de goma. Esta autorización, detallan, la dio ocho segundos después de haberse iniciado por parte de los agentes el uso de la porra, "contraviniendo tanto el principio de progresión de medios como el supuesto habilitante que autorizaba el uso" de estos proyectiles. En su opinión, el escopetero disparó tres veces a Español, una de ellas a una distancia "antirreglamentaria", como "represalia" porque el activista se había confrontado con la policía. El proyectil le impactó en el ojo y se lo mutiló.