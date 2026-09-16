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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

Más de 5.000 migrantes han vuelto ya a Marruecos y un centenar ha renunciado al asilo

El Gobierno de Ceuta solicita el desalojo urgente del asentamiento levantado junto a la desalinizadora

El Rey elogia el "civismo" de Ceuta en una situación de "extraordinaria complejidad"

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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