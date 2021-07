Camiño de Santiago, camiño da fraternidade

Hoxe, nesta sociedade que se considera para ben ou para mal tan informada, é doado coñecer moitas testemuñas dos que fixeron ou están a facer o Camiño, e vese con sorpresa como empregan a fraternidade para definir unha parte importante do acervo de sentimentos, experiencias ou sensacións propiciadas neses quilómetros de separación entre as súas respectivas orixes e Santiago de Compostela.

Vese con sorpresa, digo, porque as mudanzas sufridas no noso xeito de comunicarnos están a xerar incongruencia entre a individual e propia forma de pensar de cada un de nos e a individual e propia forma de transmitir o pensamento de cada un de nos. Neste senso, a expresión fraternidade sona antiga, vencellada a un concreto ideal relixioso, refugada por un afán de inclusión de todos nun grupo homoxéneo cando a sociedade vai na procura do singular, do individual e do ego.

E, xustamente, a fraternidade do Camiño manifesta o máis fresco e natural feitío do ser humano, isto é, a necesidade de axudar e compartir co outro independentemente de quen é ese outro, das súas ideas e da súa procedencia, do abandono dese ego.

Na divisa da Revolución francesa, sobradamente coñecida, figuraba a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Certo que esta última era un principio flotando no aire que non se recolleu en ningunha norma ata a Constitución de 1848, pero non por iso se minguou a súa intensidade. Esta parece ser a vontade da declaración da sesión da Asemblea Nacional de 29 de outubro de 1789, segundo a cal “todos [os franceses] deben considerarse como verdadeiros irmáns, sempre dispostos a prestarse mutuamente axuda recíproca”.

Entroncábase, e aínda se entronca, co concepto de solidariedade, da obrigación de intercambio recíproco de bens ou de axuda entre as persoas. Poderíase así tachar ao Camiño como un camiño solidario, que tamén o é. Máis insisto en defender o Camiño en tanto que camiño de fraternidade, dun adaptado concepto de fraternidade que abrangue a nosa multicultural realidade.

A solidariedade, sen dubida, é pedra angular para a defensa e sustento dos grupos máis desfavorecidos, dos que asumen como conciencia común a de tentar acadar un ideal de xustiza consonte as súas necesidades. A fraternidade implica, alén de participar nun ideal de xustiza e de ben común, o de facelo sen obter nada tanxible e inmediato a cambio, e debe implicar, dando un paso adiante, o feito de participar nese ben común sen as limitacións de pertenza a un grupo, solo polo ter a consideración de ser humano integrado na beleza do planeta Terra e de respectar a súa propia orde.

A defensa do Camiño, e máis polo miúdo, dos camiños (recórdese o elocuente título do libro “A Catedral dos camiños”), é a defensa dos desexos e dos alicerces do ser humano fraterno. Nas verbas de tres valencianos de nomes descoñecidos: “aquí ninguén deixa colgado a ninguén”; ou dunha peregrina chamada Jasmin: trátase da busca “da conexión coa xente, cun mesmo, coa natureza e co propio universo”, lonxe das tiranías do cotiá, da incompresible insensibilidade ante o sufrimento alleo e das aspiracións individuais baseadas na superación fronte ao outro e non en partillar co outro.

Se a Declaración Universal dos Dereitos Humanos afirma que “todos os seres humanos nacen libre e iguais en dignidade e dereitos e, dotados como están de razón e conciencia, deben comportarse fraternalmente os uns cos outros”, unicamente compre sentirnos satisfeitos como galegos de que o Camiño constitúa o canle idóneo para a súa materialización.

Benvidos os peregrinos a Santiago de Compostela no día grande de Galicia, no día do Apóstolo cuxa lenda é a fonte do Camiño, e vide libres, expresade as vosas motivacións sexan as que sexan, amosarnos a fraternidade do voso percorrido que, chegado á meta, converterase en infinito.