Capital Energy, proyecto 100% renovable socialmente comprometido con Galicia

El objetivo marcado por la Unión Europea de lograr la descarbonización de la economía en 2050 representa un gran reto para España, que ya se ha fijado como primera meta, a través del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), que las energías renovables tengan un peso del 74% en el mix de generación de electricidad para el año 2030.

Galicia, como una de las comunidades autónomas con mayor potencial renovable de toda España, ya está jugando, y va a seguir haciéndolo, un papel fundamental de cara a impulsar este proceso de progresiva descarbonización de la economía a través de una profunda transformación del sector energético.

Plenamente conscientes de esta capacidad, en Capital Energy, compañía española nacida hace ya dos décadas y cuya vocación es convertirse en el primer operador 100% renovable verticalmente integrado de la península ibérica, estamos apostando firmemente por Galicia como uno de los ejes prioritarios para el desarrollo de nuestro proyecto.

No en vano, nuestra empresa, en el marco de su compromiso con la transición energética ecológica y justa, ya está tramitando en esta comunidad, y a través de la Administración autonómica gallega, instalaciones de energías renovables, concretamente parques eólicos, que suman unos 1.100 megavatios (MW) de potencia, capaces de suministrar electricidad limpia a 1,5 millones de hogares gallegos al año. De ellos, más de 950 MW ya tienen el acceso a la red de transporte de electricidad concedido.

La construcción de estos proyectos en Galicia conllevará una inversión de más de 800 millones de euros -ya se han invertido 10 millones desde 2017- y la creación de más de 1.500 puestos de trabajo en el ámbito rural. Asimismo, estas infraestructuras tendrán un impacto ambiental muy positivo, al evitar la emisión anual a la atmósfera de casi 1,4 millones de toneladas de CO2.

Aunque tenemos un proyecto renovable global, un factor diferencial del mismo es que no encaramos su desarrollo desde la distancia sino con un enfoque netamente local y con una visión de permanencia a largo plazo. Somos, y no solo somos sino que también nos sentimos, del territorio y parte de cada uno de los territorios. Y, en este sentido, Galicia, mi tierra, no es una excepción. De hecho, es la regla.

Así, contamos con una red de oficinas locales, en proceso de ampliación a medida que nuestro proyecto madura, que incluye la de Santiago de Compostela, recién estrenada en el barrio de San Lázaro y en la que trabajan, a día de hoy, 13 profesionales gallegos, jóvenes, vecinos de los ayuntamientos donde la empresa está desarrollando sus parques, como Outes, Negreira, Mazaricos, Porto do Son, Muros, A Baña, Ordes...

Una muestra más de que en Capital Energy queremos ir más allá de la contribución directa de los proyectos a los territorios es el reciente lanzamiento de la Estrategia de Contribución Social de la compañía, en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad 2021-2025, a través de la cual nos comprometemos a destinar una parte de los beneficios generados a contribuir al desarrollo sostenible en nuestras áreas de operación.

Es decir, uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo de negocio, que tiene en cuenta el concepto de sostenibilidad en su sentido más amplio, es la creación de valor compartido, que implica la alineación sistemática de los intereses de la compañía con las necesidades y expectativas locales. Esto se articulará a través de proyectos tractores de la economía que permitan el impulso del tejido empresarial y la creación de empleo y el desarrollo del talento, con un enfoque diferencial que aprovecha las capacidades y oportunidades de negocio que propicia la digitalización.

En este sentido, hemos establecido un modelo propio para la definición de todas las actuaciones a llevar a cabo, a través de ejercicios de escucha activa e implicación de los grupos de interés locales por parte de nuestros equipos de promoción, que están sobre el terreno en el día a día y son los que mejor conocen las particularidades de los territorios, que estamos seguros de que nos va a permitir maximizar el impacto socioeconómico de nuestras actuaciones.

En definitiva, estamos impulsando en Galicia un proyecto 100% renovable, comprometido a largo plazo y socialmente responsable. Queremos ser un vecino más de esta tierra y asegurar que la actividad de nuestra empresa impacta favorablemente en la calidad de vida de la población, propiciando además que, a través de colaboraciones público-privadas, se incremente la población en el medio rural.