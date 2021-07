Empresas, produtos e servizos deseñados en masculino

Home de mediana idade, caucásico e duns 70 quilos. Ese é o modelo que predomina á hora de deseñar produtos e servizos, o que deixa fóra a máis da metade da poboación. Patrón macho: así se deseñou o mundo sen ter en conta ás mulleres.

Ámbitos como o urbanismo, o deseño, a tecnoloxía ou a sanidade adoeceron tradicionalmente dun nesgo de xénero nos seus estudos que se atopa cada vez máis no punto de mira do feminismo. Desde as ferramentas para arar ata algúns fármacos foron concibidos tendo en conta un modelo concreto de usuario: o home branco, de entre 25 e 30 anos e uns 70 quilos de peso.

Este prototipo é o que tradicionalmente se usou para a representación da humanidade no seu conxunto, sen ter en conta que ese nesgo de xénero deixa fóra, como mínimo, á outra metade da poboación. A ‘otredad’ da que falaba a filósofa feminista Simone de Beauvoir con que se concibe ás mulleres e que no caso do deseño de produtos ou servizos cobra especialmente relevancia, porque a súa finalidade, á fin e ao cabo, é ser útiles para quen os usa.

O ‘patrón macho’ influíu no mundo que nos rodea e a perspectiva de xénero está a incorporarse aos distintos ámbitos científicos e tecnolóxicos para corrixir as desigualdades derivadas de deseños incompletos. Non é unha discriminación intencional, senón máis ben unha carencia no estudo das necesidades e usos que as mulleres fan dos espazos.

Unha muller ten un 47% máis de posibilidades de sufrir lesións graves nun accidente. E isto é así porque os coches deseñáronse durante décadas en base a estudos cun maniquí (’dummy’) que representa a un home de 177 cm e de 76 quilos, bastante máis alto e pesado que a muller media. Na Unión Europea, ata 2011 non se incorporaron os ‘dummies’ femininos para as probas de seguridade dos coches, aínda que só son obrigatorios para testar a seguridade do asento do pasaxeiro, polo que salvo excepcións como Volvo, poucas marcas úsanos de maneira sistemática. Ademais, estes ‘dummies’ son simplemente versións reducidas do masculino, é dicir, homes baixiños, pero non teñen en conta a fisionomía, a densidade ósea nin a distribución da masa corporal ou cervical das mulleres.

O mesmo ocorre cos chalecos de seguridade. No ano 2018, unha garda civil foi expedientada por negarse a poñerse o chaleco antibalas do corpo. A pesar de ser ‘unisex’, a ela non lle cubría adecuadamente e, ademais, dificultaba o acceso ás súas armas. Tamén ocorre, por exemplo, cos chalecos para pilotos que transmiten a situación mediante vibración: están concibidos para funcionar en peitos huesudos, é dicir, sen seos.

Se no mundo que usamos a partes iguais homes e mulleres hai nesgos de xénero, alí onde o home predomina a usabilidade para as mulleres é aínda máis pronunciada. Un saco de cemento, cuxos peso e dimensións son asumibles para moitos homes, excede o que poden cargar a maioría das mulleres. O mesmo ocorre cos ladrillos, que encaixan á perfección nunha man masculina, ou a maquinaria agrícola e as súas empuñaduras. Con todo, en países desenvolvidos como Estados Unidos, segue habendo case un millón de agricultoras ou gandeiras (dato de 2007) que necesitan usar a diario estas ferramentas para o seu traballo e para as que non existe alternativa. En España, son 170.000, fronte ao medio millón dos homes.

E aínda que é máis fácil facer sacos máis pequenos que deixar fóra da ecuación a media de todas as mulleres (ou aos homes menos corpulentos), non é así como se percibiu tradicionalmente. Parece que hai que “arranxar ás mulleres”, antes de concibir un cambio no deseño das cousas. Non ocorreu así cando foron os homes os que empezaron a usar cousas concibidas só para as mulleres, como as escobas ou fregonas, cuxo alto é axustado para a media masculina. Para solucionalo, hai tempo que existen paus extensibles que permiten a calquera altura poder facer as tarefas domésticas comodamente.

Asumir que os dous sexos realizan tarefas domésticas é froito do avance cara a unha sociedade máis igualitaria e o certo é que hai anos que a perspectiva de xénero vai facendo máis fácil a vida das mulleres a medida que estas brechas se sinalan e estudan.

Se un home e unha muller sofren un infarto de miocardio, quen ten máis posibilidades de morrer e non superalo?. Elas. Concretamente, teñen o dobre de posibilidades de falecer. Non é unha denuncia nova. Esta afección cardíaca foi, probablemente, a máis socorrida á hora de exemplificar como seguen existindo nesgos de xénero na investigación e na atención médica.

As consecuencias son evidentes: na maior parte dos países desenvolvidos, incluído o noso, foi en moitas ocasións a primeira causa de morte entre as mulleres. E no ámbito da informática e das famosas TIC. Como evitar un algoritmo machista? Unha das cousas que se puxeron encima da mesa nos últimos anos é como impactan estes ‘tics’ no desenvolvemento de novas tecnoloxías.

En 2018, Amazon tivo que desconectar un algoritmo que creara para seleccionar currículos para traballar na empresa. Estivera traballando desde 2014 ata 2017. O problema é que priorizaba as candidaturas masculinas ou directamente descartaba as femininas, a pesar de ter méritos similares. Que problema houbo para que o sistema volvésese machista?. Entre outras cousas, que a base de datos con que fora alimentado era de 10 anos antes.

Un experimento da empresa española Bikolabs topouse cunha particular situación. Fotografía de home e de muller. Mesma postura, mesma vestimenta. A intelixencia artificial recoñecía que el levaba un martelo, pero cando analizaba o que tiña ela esta ferramenta resultaba ser un secador. En 2016, unha investigadora de Washington descubriu que o software de recoñecemento de voz de Google recoñece a voz masculina cun 70% máis de precisión que a das mulleres.

Tamén aos sistemas de recoñecemento facial cústalles máis con mulleres de etnia africana, porque moitas veces non hai tantas imaxes dispoñibles para utilizar nos preparativos. Ocorre o mesmo que cando se busca o termino CEO en Google Imaxes: a porcentaxe de homes que se mostra é maior. Moitas veces, utilízanse ferramentas de modelado de caras sintéticas para balancear o resultado.

Temos unha oportunidade de corrixir nesgos de xénero implícitos na sociedade con estas tecnoloxías, pero, hai que debatelo ben, planificalo e facelo exhaustivamente. Fai falta moita perspectiva de xénero.