Injusticias históricas

La historia no siempre fue, es y será justa con las mujeres. Por eso hoy la protagonista de mis líneas es Egeria. Una fascinante mujer a la que los cronistas sitúan como oriunda de la Gallaecia romana (con límites más allá de la actual Galicia) y que durante el siglo IV emprendió una particular peregrinación con punto de partida en el noroeste peninsular para continuar por enclaves tan lejanos como Constantinopla, Jerusalén, Egipto, el Sinaí y Mesopotamia. Todo ello tomando buena nota de lo que sus ojos contemplaban para contarlo después en cartas a familiares.

Llegados a este punto la pregunta sería: ¿por qué este periplo? Egeria no fue la primera. Todo deriva del furor viajero que se produjo en torno al año 326 después de que Helena, la madre del emperador Constantino desenterrase la supuesta cruz de Cristo y pusiera de moda las peregrinaciones piadosas. Egeria, mujer culta y acomodada, viajaba acompañada de soldados y hombres de la iglesia y su objetivo era conocer a los denominados “martyria” (léase tumbas de santos), cuevas de eremitas y lugares que mencionaban las Sagradas Escrituras. No obstante, aunque la historia a veces haya sido interesada, no era monja.

Contextualizando la aventura, tuvo que ser realmente complicado para una mujer de la época realizar estos viajes en condiciones de seguridad y en la época en la que se llevaron a cabo. Aunque se suponía que era de cuna noble, Egeria escribía sus relatos en un latín más bien coloquial y en uno de ellos llegaba a afirmar que “como soy un tanto curiosa, quiero verlo todo”. Muchos la consideran la autora del primer relato de viajes del que se tiene constancia en España. Han pasado más de 1.600 años.

Traduciendo: muchos siglos después, sigue siendo una mujer prácticamente desconocida. Aunque sus crónicas no nos han llegado completas, sí es irrefutable el hecho de que existió, viajó, narró y arriesgó su vida por satisfacer su curiosidad y narrar lo vivido. Sin embargo, como muchas otras, permanece en el olvido de la memoria histórica, a la espera de que peces raros en el mar se detengan en su figura y en sus fascinantes logros.

Además, este tipo de relatos y crónicas, recogidos después en otras publicaciones, sirven para dar testimonio de la fuerza y también poder que en aquella época tenían las mujeres. Si la hazaña que en su momento rubricó Egeria llega a estar escrita por un hombre, ¿sería más conocida a día de hoy? Mi intuición me guía irrefutablemente hacia el sí. Pero al tiempo me hace hervir la sangre, puesto que más mérito tuvo Egeria por enfrentarse a clichés y salir de su comodidad para recorrer numerosos países en un viaje de más de cinco mil kilómetros y poder comprobar la veracidad de lo leído y contar la realidad de lo que veía.

Ella misma confiesa en sus escritos que la curiosidad le hace viajar con los ojos bien abiertos, queriendo verlo todo y pidiendo explicaciones. De sus crónicas se desprende que era una mujer crítica e incluso con toques de ironía. Por ejemplo, se dice que cuando el Obispo de Segor la invita a ver el lugar donde la mujer de Lot se había convertido en estatua de sal, Egeria cuenta “pero creedme, cuando nosotros inspeccionamos el paraje no vimos la estatua de sal por ninguna parte, para qué vamos a engañarnos”.

Hace justo un año, en estas mismas páginas, les hablaba de la Reina Berenguela, mujer también de coraje e ideas claras, que siempre defendió la peregrinación y a Santiago. Hoy mi pequeño homenaje es a Egeria, que duerme el agridulce sueño del olvido. Injusto pero real. Tantas y tantas mujeres artífices de logros. Tantas y tantas cosas que tendríamos que agradecerles y reconocerles. La moraleja es bastante evidente: las mujeres siempre hemos podido, a pesar de circunstancias y zancadillas. ¿Por qué no vamos a poder ahora?