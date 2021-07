Un Camiño para ser quen somos

Cada 25 de xullo celebramos a identidade galega. Un día para recoñecer quen somos. Este 2021 (e 2022), o Camiño abre un novo sendeiro de esperanza.

Os galegos somos camiñantes universais. Emigrantes e retornantes. Tamén no caso da miña familia, dende Mendoia a Trives, a Cataluña, a Brasil. Sempre volvendo a Ourense, a Galicia. A esencia do Xacobeo é un camiño no que son outros os que veñen. A nosa terra ten unha das peregrinacións máis importantes do mundo. Un Camiño inclusivo no que todos podemos ser partícipes. Unha chamada universal que resposta a moitos motivos e que nos leva a lugares insospeitados. Por exemplo, o Camiño pasa pola rúa 3 do polígono de San Cibrao das Viñas diante do noso centro loxístico, e tamén vai ata Fisterra, o fin da terra.

Como ben di Víctor Freixanes, non hai nada máis potente que unha fantasía. Os símbolos son capaces de xerar emocións e ilusións. A maxia que envolve ao Camiño dende hai case mil anos é unha das ferramentas máis potentes de marca que Galicia pode ofrecer ao mundo, e tamén a sí mesma. A nós aprendéronolo os nosos ancestros e así o reflexionamos como marca dende hai tres anos coa campaña Sé Máis Vello. Os vellos saben da importancia de respetar a terra. O refuxio que nos dá. Protexernos da chuvia, como esa imaxe tan bonita que recolle Oliver Laxe en O que arde, onde Benedicta adéntrase nunha árbore para pasar unha tormenta.

Camiñando conectamos coa natureza, o seu biorritmo, co sinxelo que pode ser simplemente por un paso diante do outro e deixarnos ir. Somos fillos da terra, non os seus donos.

Os vellos saben que a verdadeira sostibilidade é contar cunha prenda de roupa que dura dez anos e que segues vestindo unha e outra vez. Non mercar dez cousas diferentes que nunca vas poñer e rematarán no lixo. Non é ter máis. É escoller mellor.

Somos habitantes da brétema e da chuvia. Quizais é o que nos fai indefinidos, pero tamén acolledores. Aprender a ver entre a néboa que moitas veces nos rodea permítenos ampliar a mirada. Activa en nós a sensación de que todo é posible.

Mesmo fundar unha xastrería en Pobra de Trives, e ver como corenta e seis anos máis tarde permanece como unha marca de moda de autor coñecida en todo o mundo. O Camiño de Santiago é un lugar para descubrir a nosa propia historia. Conéctanos con nós mesmos. Ao camiñalo, sitúanos físicamente diante das nosas propias encrucilladas.

Moitos de nós facemos o Camiño como un exercicio de autorrecoñecemento, para reflexionar, afrontar unha situación adversa ou simplemente estar en contacto coa natureza. O poder transformador do campo, e tamén do camiñar, fainos resilientes. Continuar etapa a etapa, ir decidindo o noso sentido, fainos ver que non existe un xeito correcto de chegar. A luz pode introducirse a través de calquera grieta. A experiencia é o traxecto. Como as arrugas, todos os sendeiros son belos.

Na moda ben sabemos que a única constante é o cambio. Sigamos camiñando para ser quen somos. Bo día de Galicia.