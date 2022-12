A Pobra redimensiona a conciliación no Nadal con tres servizos clave

Na súa firme aposta por favorecer a conciliación, a concellería de Igualdade da Pobra do Caramiñal, que dirixe Charo Varela, oferta durante este Nadal tres importantes servizos para as familias.

Por unha banda, as crianzas de Infantil e Primaria poderán participar nun campamento, entre os días 23 de decembro e 5 de xaneiro, en horario de 09.00 a 14.00 horas, nas instalacións do CEP Salustiano Rey Eiras.

O prezo total é de 30 euros por nena/neno, pero aplicarase un desconto do 50 % á segunda irmá ou irmán e será de balde para o/a terceiro/a.

Disponse, ademais, do Servizo de Madruga, cuxo custo será de 10 € pola entrada da cativa/cativo a partir das 08.00 horas e de 15 € dende as 07.30 horas. Haberá tamén servizo de comedor.

Así mesmo, segue en funcionamento o Espazo de Coidados Corresponsables, que achega a opción de conciliar polas tardes. Trátase dun servizo municipal de balde e aberto a toda as familias da Pobra do Caramiñal que o requiran ao abeiro do Plan Corresponsables promovido polo Ministerio da Igualdade.

As persoas interesadas en obter máis información poden chamar ó número de teléfono 981 832 764.

E antes da súa xira polos fogares de todo o mundo para deixar agasallos cos cales espertar no propio día do Nadal, Papá Noel visitou A Pobra do Caramiñal para coñecer ás crianzas do CEP Salustiano Rey Eiras, do CEP Pilar Maestú Sierra, da EEI Fernández Varela, do Monte Carmelo e das unitarias do Vilariño, A Granxa e A Angustia.

Preto de medio milleiro de escolares dos referidos centros educativos da Educación Infantil e Primaria achegáronse ata o Teatro Elma ata o pasado mércores 21 de decembro, en distintas quendas, para lle trasladaren en persoa todo aquelo que plasmaron nas súas cartas.

Houbo tamén unha sesión de contacontos e os cativos e cativas sacáronse unha foto conxunta por cada un dos grupos que se lles entregará como agasallo aos centros escolares para o recordo.

delegribeira@elcorreogallego.es