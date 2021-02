El club Gallegos del Año acoge a la economista Fernández Currás

Marta Fernández Currás, licenciada en Ciencias Empresariales por la USC, ya es miembro del selecto club Gallegos del Año.

Perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda y al de Interventores y Auditores del Estado, es profeta en su tierra, de lo cual se siente “muy agradecida, la verdad. No lo habría esperado porque siempre he trabajado en ámbitos donde los premios son más bien escasos. Ni la función pública, ni la era política que me tocó vivir, están conectadas con grandes reconocimientos. Así lo he asumido. La retribución fue y continúa siendo el cumplimiento del deber”.

Miembro de una familia numerosa, “era la tercera de ocho hermanos, es decir, aquella franja donde uno no es ni el preferido, pero ¡sí los que mejor caíamos a los amigos y a los tíos!

Su infancia fue “muy divertida. Tengo los mejores recuerdos del colegio. Esa sensación continua de estar a punto de reventar de risa en clase. No era mala estudiante, pero todo lo demás me encantaba. Sigo viendo a mis amigas de entonces y... en fin, esa sintonía de tu generación que no se pierde”.

Comparte con nosotros que “en Navidades nos juntábamos unas 35 personas y, como éramos todos cantarines, iban desfilando amigos de mis padres que venían un rato, y de rato en rato... nos daban las 8 de la mañana. ¡¡¡El día de San Fernando se celebraba como una fiesta patronal!!! Todo ello era posible porque teníamos unos vecinos santos, ­obviamente”.

Confiesa que en algunos momentos anteriores a su vida adulta estuvo “aterrorizada” por equivocarse. De repente, “uno comprueba que es posible girar el rumbo y adaptarse. Si te adaptas dos veces, puedes tres. Solo puedes confiar en tu capacidad de aprendizaje y que no se agote la curiosidad”.

Marta Fernández Currás ha construido con sus propios méritos una trayectoria brillante. Fue la primera mujer en ocupar el puesto de interventora general de Galicia en 2007 y también fue pionera en diseñar unos presupuestos para su tierra. Y esto ha sido no por el hecho de ser mujer, sino por ser la candidata más adecuada.

Y sobre este tema responde que ha tenido “la suerte de nacer en un país y en una familia que me han permitido no sentirme discriminada nunca, ni en positivo, ni en negativo”. Pero “en esto he ido cambiando de opinión, al principio me parecía que la discriminación positiva podía tener efectos perversos, y la realidad me ha demostrado que no, que lo que empezaron siendo gestos políticos, leyes de paridad de gobiernos de las distintas AATT, hoy se han trasladado al mundo privado y al gobierno corporativo con naturalidad”.

En la actualidad, es socia directora de EY en Galicia, una de las firmas más importantes de servicios profesionales del mundo, y todos los que la conocen la definen como “trabajadora infatigable, seria, transparente...”. Como líder, pide a sus colaboradores “compromiso y confianza. Prefiero un ejército de voluntariosos, que de pavos reales. Con los primeros se consigue cualquier proyecto. Sólo hay que poner la amalgama necesaria y el resultado final es sorprendente”.

Y para ello, da las claves de cómo ha de ser un coordinador: “Imperfecto, pero humano. Perspicaz y psicólogo (las personas no traemos libro de instrucciones). Dialogante pero decidido. Coherente en la toma de decisiones. No tiene que ser el mejor técnicamente, sólo identificar a los mejores y distribuir juego. Ha de saber pedir disculpas, pero no siempre tiene que ir pidiendo perdón, las decisiones enérgicas y justas son muchas veces difíciles y duelen, especialmente cuando han de anticiparse al tiempo en que producirán sus efectos. Esa visión global es la que le corresponde. No es un compi más”.

Sobre decisiones difíciles, tiene sobrada experiencia. Y es que hace un año comentó en EL CORREO: “Se puede tener la conciencia tranquila y... no dormir”.

Esas noches insomnes se remontan a cuando era secretaria de Estado de Presupuestos, “conselleira de Facenda, interventora general o administradora de la AEAT de Santiago, y con decisiones personales. Para mí lo difícil no es decidir, sino el nivel de adrenalina que generas. Conviene ser justo en el balance y eso no siempre lo hacemos bien, porque cuando pasan unos días perdemos el detalle fino”.

sus ciudades: Vigo, A Coruña, Santiago, Pontevedra..., “y nos queda una quinta que es Ferrol, donde viví tres años felicísimos. Todavía recuerdo el atasco en el puente de As Pías, el de la avenida de Lugo en Santiago, el de Caldas de Reis... Sólo había paz al llegar al puente de Rande. Toda la tarde viajando y llegábamos a Vigo a tomar una cervecita precena, con mi entrañable suegro, Pepe Míguez, de las mejores personas que he conocido, tolerante, pausado y conversador”.

Por lo demás, “siempre he dicho que me consideraba hija de la AP9. ¡Con la cantidad de veces que la utilicé en recorrido completo, ya debería ser accionista! Me parece de una riqueza vivencial increíble tener esas ciudades conectadas y una suerte tener raíces en todas ellas.

Nada tiene que ver mi Pontevedriña de los 17 años -cuando a su lado Santiago era vanguardista- con la actual, no muy diferente en el modus vivendi pero sí infinitamente mejor conectada. Lo de Vigo trabaja sí creo haberlo sentido así desde pequeña, por mi familia. Pero yo iba de vacaciones y de compras, luego para mí era fiesta segura y la mejor ciudad. ¡Me he pasado la vida defendiendo a Vigo y al Celta!

A Coruña se ha convertido en una ciudad entrañable para vivir. Se sigue divirtiendo, pero además, ha dado la vuelta al mundo trabajando y tiene un paseo marítimo delicioso, inagotable. A uno sólo le falta tiempo, porque es imposible aburrirse.

Santiago ha sido la más intermitente de mis ciudades, me voy, vuelvo.... Así han pasado casi 30 años. Ha sido la ciudad de mayores contrastes de mi vida. De pasarlo muy bien... y muy mal”.