2 Amancio Ortega Gaona

Inició su trayectoria empresarial en el ámbito de la fabricación textil en 1963. En 1972 constituyó Confecciones Goa, S.A., la primera fábrica de confección de Inditex, y tres años más tarde, Zara España, S.A., la primera sociedad de distribución y venta minorista. Fue reelegido miembro del Consejo de Administración en las Juntas Generales de Accionistas de 30 de junio de 1990, 31 de julio de 1995, 20 de julio de 2000, 15 de julio de 2005, 13 de julio de 2010, 14 de julio de 2015 y 16 de julio de 2019.

Es el máximo accionista de la compañía, que salió a Bolsa hace veinte años, el 23 de mayo, donde forma parte del índice selectivo Ibex 35. Desde entonces, Inditex ha tenido unas ventas por 285.000 millones de euros y unas ganancias netas de 36.000 millones. Desde su estreno como cotizada en 20021 su facturación roza un acumulado próximo a los 285.000 millones de euros, cuatro veces y media lo que generó la economía de Galicia en 2019.

La Fundación Amancio Ortega se constituyó ante notario el 10 de julio de 2001 y su órgano de gestión es un patronato, presidido por Amancio Ortega Gaona, con el objetivo de contribuir a un modelo de sociedad que ofrezca las mismas oportunidades a todos los que forman parte de ella.

Lleva a cabo acciones prácticas y transversales, que originen un efecto inmediato en su ámbito de actuación y puedan alcanzar al mayor número de beneficiarios. A través de los proyectos de gestión propia, las actividades están dirigidas a más de diez mil usuarios directos: programa de becas en Estados Unidos y en Canadá, programa Inspiratics para la Innovación Educativa y Máster en Produción Xornalística e Audiovisual.

No puso en marcha la edición 2021-2022 de su programa de becas, ya que la organización consideró que no era posible llevar a cabo el programa con las garantías necesarias. La edición 2021-2022 hubiese sido la número doce del programa de becas, que ha beneficiado a más de 3.000 estudiantes en sus once convocatorias anteriores.

Las acciones en el área social se ejecutan a través de proyectos de colaboración con otras entidades de referencia en la atención social (instituciones públicas y privadas) y benefician a cerca de quinientos mil usuarios directos de las diferentes instituciones: centros de Atención Integral a Personas Mayores, equipamiento Oncológico para el Sistema Público de Salud de España, Escuelas Infantiles de Galicia, centros de día, residenciales y asistenciales y ayuda social.

La Fundación ha puesto en marcha un proceso de compra de material sanitario para la lucha contra el COVID-19 y su inmediata donación a los centros sanitarios de nuestro país. La adquisición de material se realiza de acuerdo con las indicaciones técnico-sanitarias de las autoridades españolas. El objetivo de esta acción es complementar las dotaciones de equipos disponibles para los cuidados necesarios a los pacientes y, simultáneamente, incrementar la capacidad de protección de los propios profesionales frente a la exposición al contagio.