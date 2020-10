113 Manuel Pombo

Licenciado en Medicina por la USC. Especialista en Pediatría y en Endocrinología y Nutrición. Amplió estudios en diferentes centros españoles y extranjeros. Catedrático y jefe de servicio de Pediatría del CHUS. Es profesor e investigador Ad Honorem de la USC. Editor y/o autor de 10 libros, publicó 340 trabajos en las revistas de pediatría y de endocrinología más importantes a nivel nacional e internacional. Sus trabajos han sido referidos en los más prestigiosos medios científicos, tales como el Nelson Texbook of Pediatrics. Miembro numerario de diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales, entre otras: European Society for Paediatric Endocrinology, International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders, Growth Hormone Research Society y Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society.