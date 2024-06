Mikel Merino: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

Mikel Merino es uno de los pocos jugadores de la selección a los que no se les va a hacer del todo extraño estar varias semanas, quizá mes y medio, en Alemania. Hace ya ocho años, aunque quizá muchos no lo recuerden, estuvo una temporada en las filas del Borussia Dortmund. Una época que no fue buena para él en lo deportivo, pero que destaca como uno de los pasos para llegar al punto actual, "el mejor momento de mi carrera".

Así se ve el centrocampista navarro a apenas dos días de que comience la Eurocopa, un torneo en el que a priori pugna por un puesto de titular con Fabián Ruiz, como escolta del indiscutible Rodrigo Hernández en el centro del campo. Argumentos tiene para ser titular y da las gracias por ello a Imanol Alguacil, su entrenador de la Real, que le ha dado "las herramientas" para ser el futbolista que es hoy.

Elogios a De la Fuente

Pero también ha tenido, en su comparecencia en el cuartel general de la selección en Donaueschingen, abundantes palabras de elogio para el seleccionador Luis de la Fuente: "Si algo he aprendido de él estos años es, para empezar, que es una muy buena persona, va de frente con todos, nunca te va a mentir, va a ir con la verdad por delante y te va a cuidar. Si no cuenta contigo, lo entiendes porque mira por el bien del conjunto. Es alguien en quien todos confiamos y que nos transmite su confianza".

Acerca del estilo de la selección, un debate en boga, Merino ha resaltado que es "partidario de tener un estilo claro y al que puedas ser fiel". Pero a su vez ha resaltado la importancia de ser un "equipo que se pueda adaptar a distintos entornos". "Hay partidos que te pueden llevar a estar replegado y tienes que adaptarte a ello, aunque tu preferencia sea dominar el balón. España quiere ser protagonista y asfixiar el rival, pero podemos jugar también a hacer transiciones rápidas o a otros contextos", ha añadido.

Los rumores sobre su futuro

Sobre su futuro, Merino ha echado balones fuera. Termina contrato con la Real Sociedad el próximo verano y en San Sebastián hay cierta preocupación, mientras hay informaciones que le colocan como objetivo del Barça y de otros equipos. "Todo el tema de los rumores dejo que lo gestione mi representante. No quiero escuchar este tipo de cosas salvo que sean serias, de verdad y en última instancia. Que suene mi nombre significa que la Real está haciendo bien las cosas, es bueno para el club, pero la importancia que le damos nosotros es cero", ha apuntado el navarro.

Acerca de Croacia, el rival ante el que se estrenará el sábado la selección, Merino ha destacado su centro del campo, "uno de los mejores de Europa, con muchos jugadores de calidad" y ha alabado a Modric, un "crack absoluto" que "se adapta a cualquier situación, técnicamente escapa a cualquier presión".

Sobre el objetivo de España en el torneo, Merino ha señalado que en el vestuario se pone una "presión máxima" para poder ser campeones, pero que están centrados en dar lo mejor de sí mismos: "España viene con la confianza de poder competir contra cualquiera, sabiendo que cualquiera te puede ganar. La satisfacción tiene que venir de sentirnos realizados, no conformarnos con dar el 90%. Ganar y perder puede depender de muchas cosas".