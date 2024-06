Fabián: "Italia será fuerte y agresiva, pero Spalletti además querrá la pelota"

Fabián Ruiz, el centrocampista sevillano de la selección española que fue elegido MVP del partido ante Crocia tras su gol y su asistencia a Morata, fue el elegido para hablar en Gelsenkirchen, en la previa del partido ante Italia. El jugador del París Saint-Germain es uno de los futbolistas españoles más conocidos por la prensa italiana, después de su etapa en el Nápoles, donde jugó durante cuatro temporadas.

El jugador del PSG comenzó hablando de las palabras del seleccionador, Luis de la Fuente, en las que apuntaba a que se le infravaloraba por ser español: "Estoy muy orgulloso de ser español y de llamarme Fabián. Solo invito a que intentemos valorar más lo que tenemos en España. Hay que dar más importancia no solo a los jugadores, también al país. Tenemos muchas cosas buenas y debemos valorarlo más. No solamente estamos infravalorado como han dicho algunos, también tenemos mucho apoyo".

Viejo conocido de Spalletti

Sobre el partido de Italia afirmó: "Sabemos que Spalletti es un entrenador que trabaja fuerte, que quiere la pelota y que tiene jugadores de mucha calidad. Veremos a una Italia fuerte y agresiva y será un partido muy difícil en el que tenemos que estar concentrados desde el primer minuto. Vamos a pelear para levantar la Copa el 14 de julio porque estamos haciendo un buen trabajo". El sevillano también realizó una comparación entre Luis Enrique y De la Fuente, sus entrenadores en la selección y el PSG, "Son dos entrenadores muy parecidos, les gusta tener la posesión del balón y presionar alto. Luis Enrique me llevó a una Eurocopa e intento aprender de él cada día en el PSG. Y con Luis De la Fuente estoy desde las categorías inferiores porque siempre ha confiado en mí y he tenido la suerte de estar siempre en sus convocatorias".

Fabián elogió a Lamine ("sabemos lo gran futbolista que es pese a solo tener 16 años. Es uno de nuestros fuertes porque es muy vertical y muy bueno en el uno contra uno. Esperamos que mañana pueda hacer un gran partido y nos ayude a llevarnos el partido"). El del PSG insistió en que "nos medimos a la actual campeona de a Eurocopa. Sabemos de los jugadores que tienen, que siempre lo hacen bien. Si vemos los jugadores uno por uno, veremos la calidad que tienen. Italia siempre agresiva con su juego táctico, pero con Spalletti además suman el gusto por tener la pelota. Va a ser un partido muy igualado". Y admitió que es un partido especial para él: "Siempre que voy a Italia o juego contra Italia especial porque le tengo mucho cariño al país y a los compañeros. Es especial porque tengo enfrente a excompañeros y ahora al entrenador, que también lo tuve".

También tuvo palabras sobre el cambio de registro de la selección: "El estilo es más o menos similar. Tener la pelota con jugadores de calidad, pero es verdad que el seleccionador nos insiste en jugar algo más vertical y llegar rápido a campo contrario para finalizar siempre. Nos insiste mucho y nos invita a chutar al llegar al borde del área. Creo que en este tiempo con De la Fuente esto se ha visto más reflejado en el campo". Y concluyó confesando que recibió muchas felicitaciones tras el gol a Croacia: "Vestir la camiseta de España siempre es distinto y más meter un gol en una Eurocopa. Recibí muchos mensajes porque como además no meto muchos goles... Me han felicitado mucho y espero que no sea el último".