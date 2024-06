Lamine: "Ojalá Nico Williams pueda venir al Barça"

Lamine Yamal es el rookie de la selección y de la Eurocopa. A sus 16 años ya es la estrella que más brilla con la Roja y alimenta las esperanzas de levantar el título en Alemania. El jugador es prudente y primero avisa que no será nada fácil tumbar a Georgia en los octavos de final.

El barcelonista ha conversado con los enviados especiales de Prensa Ibérica en la Selva Negra, donde ha puesto de manifiesto sus deseos con la selección y también cómo valora algunos asuntos relacionados con el FC Barcelona.

¿Cómo se siente antes de afrontar la hora de la verdad como son los cruces de los octavos de final?

Con mucha ilusión. Es el momento que todo jugador desea, la fase de grupos está muy bien, pero no sirve de nada si no estamos igual.

El rival es Georgia, el equipo contra el que debutó con España y además marcó un gol, ¿eso hace aún más especial este cruce?

Siempre recuerdas este partido de una manera muy especial y con muchas ganas. Sabemos que no será lo mismo que en la fase de clasificación de la Eurocopa que el domingo.

¿Cree que este partido será más complicado?

Obviamente. Vemos en todas las selecciones que todos los partidos son parejos e igualados. Nosotros iremos con todo también.

Usted ha participado en los tres partidos de la primera fase, en el último estuvo en el palco el director deportivo del FC Barcelona, Deco ¿tuvieron tiempo de hablar?

No lo vi, la verdad.

"He hablado con Marc Guiu y me dice que está bien"

¿Le ha sorprendido el fichaje de Marc Guiu por el Chelsea?

Son decisiones que toma cada uno. He hablado con él y me ha dicho que está bien, de momento está pensando en las vacaciones. Al final son decisiones que toma cada uno.

Su apuesta ha sido muy distinta, lo ha puesto todo en el Barça.

Ahora estoy centrado en la Eurocopa, pero sí, estoy pensando en la vuelta al Barça.

Finalmente no va a los Juegos Olímpicos, solo disputará la Eurocopa, ¿tenía pensado solo participar un gran torneo este verano?

Llevo una carga de minutos bastante grande para mi edad. He decidido esto porque lo primero que venía era la Eurocopa y quería centrarme al cien por cien en este torneo. No pensaba en lo siguiente.

En cualquier caso, por edad estaría a tiempo de disputar los siguientes Juegos Olímpicos del 2028 de Los Ángeles.

Tengo la suerte de ser joven y poder jugar los siguientes si el seleccionador decide convocarme. Ahora pienso únicamente en la Eurocopa.

"En la selección todos somos amigos"

¿El gran ambiente que aparentemente tienen en la selección es el real dentro del vestuario?

Lo más importante para ganar este tipo de competiciones es ser una familia, tener un gran ambiente porque se nota en el campo. Todo el mundo se da cuenta de que somos amigos y queda reflejado.

Incluso se percibe la buena relación con futbolistas del eterno rival como Carvajal o Joselu.

Esto no importa, cuando llegamos aquí todos somos compañeros y vamos a una.

Lamine Yamal, en el reportaje concedido a Prensa Ibérica / Pablo García / RFEF

¿Por qué España juega tan bien?

Puede tener que ver que en la Liga española todos jugamos a lo mismo, a tener la pelota, tener el balón, al final cuando llegamos aquí es más fácil. El fútbol español siempre ha sido del toque. Estamos bien en el aspecto defensivo y ofensivo. Esto es lo que luego se ve en los partidos.

También se percibe que a usted no le pesa el rol de ser, con su juventud, uno de los jugadores más importantes del equipo.

Intento siempre ayudar al equipo, dar todo lo que tengo y si eso nos hace jugar mejor, siempre lo haré.

Hay rivales como Croacia que incluso ponen a uno de sus mejores jugadores como Gvardiol para marcarle.

No solo conmigo. Con cualquier extremo, los que entran, los que jugamos... El rival quiere marcarnos bien.

¿Cuándo sale al campo tiene la intención principal de disfrutar?

Es lo más importante para mi juego. Cuando disfruto se nota y es cuando mejor juego.

Prueba fintas, regates... no se corta para nada.

Es la versatilidad, que el defensa no sepa lo que vas a hacer en cada jugada, que es lo más importante.

¿Qué le pasa por la cabeza cuando escucha los gritos de admiración de la grada cuando se saca alguna genialidad de la chistera?

Cuando tengo la pelota no lo escucho, es más cuando lo hace otro, que lo escuchas. Estoy muy concentrado y no me doy cuenta.

"Intento ser yo sin compararme con nadie"

Lothar Matthäus, una leyenda del fútbol alemán y mundial, puso recientemente por orden a estos jugadores: Maradana, Messi y Lamine Yamal. ¿Qué piensa al escuchar un elogio de este tipo?

Es un honor que jugadores como Matthaus diga esto, pero intento centrarme en mi juego, ser yo y no compararme con nadie.

Lamine Yamal está muy concentrado para hacer una gran Eurocopa / Pablo García / RFEF

Está batiendo todos los récords de precocidad, ¿ahora el que le hace más ilusión es el de ser el campeón más joven de una Eurocopa?

Hombre, obviamente, todos los récords individuales están muy bien, pero ser campeón de Europa es un sueño con 16 años, con 20 o con 30, con los que tengas y ojalá.

"En mi barrio están flipando"

¿Qué le dicen en su barrio de Rocafonda?

Me están apoyando mucho, me envían muchos mensajes porque, debutar con 16 años es una locura, pero verme en una Eurocopa, jugar con tu selección, que es lo más importante en el fútbol, todo lo que son estos torneos es increíble. Están flipando.

Vaya, una experiencia brutal

Sin duda, jugar una Eurocopa con la absoluta es increíble.

En este concentración ha hecho mucha amistad con Nico Williams, esto llega gracias a Balde, ¿verdad?

Sí, me llevo muy bien con Balde y en la primera convocatoria conocí a Nico y después somos muy buenos amigos.

Nico va diciendo que es su 'padre', que está aprendiendo mucho de él...

Nada, le doy un poco de bola para que se venga arriba, para darle confianza, pero él sabe lo que hay (sonríe ampliamente).

En cualquier caso, ¡vaya dos balas que tiene España!

Nos llevamos muy bien, en el campo se nota también, que estamos muy juntos, que somos muy buenos amigos, es lo más importante para tener la conexión en el terreno de juego.

A nivel de clubs, usted no puede unirse a él en el Athletic, solo podría ser al revés...

Si, es verdad, así es.

¿Le gustaría que Nico fichara por el Barça?

Sí, ojalá que Nico pudiera venir al Barça.

Su aniversario es un día antes de la final de la Eurocopa, ¿cumplir 17 años entonces le llevaría a realizar la mejor celebración de su vida?

Sería el 13 para prepararnos bien, el 14 para poder empezar a celebrarlo y hacerlo aún más el 15 en Madrid con la afición.

"Siempre tuve claro que quería jugar con España"

Se ha visto mucha comunión entre usted y la afición, ante Italia alzó los brazos para que gritaran aún más, se ha ganado muy pronto a los hinchas de la Roja.

Es un orgullo y una sensación de felicidad que la afición me aplauda cuando me acerco a la banda. Que griten mi nombre es algo increíble y les doy las gracias.

Eso que usted tuvo que decidir entre Marruecos y España y eligió España, ¿es algo que quizá la afición le esté valorando más?

Ese debate se creó solo por los medios. Siempre lo he tenido claro y no han existido dudas. Quería jugar una Eurocopa y un Mundial y eso solo podía hacer con España.

Lamine Yamal celebra una victoria de España / Pablo García / RFEF

Y acertó.

Se está notando, estoy muy contento.

Permítame que le pregunté por el míster, Luis de la Fuente, ¿qué instrucciones específicas le da?

Al ser un extremo te tiene que dejar más libertad, que juegues y disfrutes. También debes tener responsabilidades, pero que disfrutemos.

Se le ve ahora más fuerte físicamente que a principio de temporada, ¿ha seguido algún plan específico para conseguirlo?

Cuando llegas al primer equipo del Barça lo trabajas todo, eso es lo que me ha ayudado. Aún estoy en fase de desarrollo por mi edad y se está notando.

Al término de la Eurocopa, llega otra pretemporada con Hansi Flick, ¿cómo ve esta nueva etapa que se abre en el FC Barcelona?

Los cambios siempre te aportan ilusión, tenemos muchas ganas de estar con el míster, entrenar, jugar y empezar la temporada.

Y de nuevo con gente joven.

Se está dando un cambio de generación, subimos nuevos jugadores y estamos con mucha ilusión.

Un Barça de cantera, ¿de pequeño que Barça seguía?

El Barça de Messi, Dani Alves, Xavi, Iniesta, Neymar luego, Suárez... todos estos.