Cucurella: "Meto caña a Nico Williams para que fiche por el Chelsea"

Llegó a la concentración sin hacer ruido y ahora es uno de los jugadores de moda de España...

Estoy contento porque al final que se hable de ti y sea para cosas buenas siempre es bienvenido. Ha sido una temporada un poco difícil en lo personal, pero he llegado muy bien y ahora estoy intentando ayudar al equipo.

¿El partido ante Italia cambió su carrera o decir esto es exagerado?

Ha sido uno de los mejores partidos que hasta hoy me ha tocado jugar. Estoy muy feliz porque me saliera un partido tan bueno, que aportara al equipo y haber ganado que es lo más importante.

La UEFA colgó en las redes que usted estaba 'en modo Puyol', ¿se pueden llegar a comparar?

No hombre, para compararme con él me queda mucho. Me gusta, Puyol fue un gran jugador y un referente, me gustaba mucho su intensidad y lo que aportaba en el equipo. Todas estas comparaciones son buenas respetando las distancias porque él es una leyenda. Ojalá tenga algún día algo parecido a nivel de carrera con él.

¿Le gusta que se hable tanto de su pelo o le incomoda?

Me da igual, son cosas normales, también hay muchos memes por ahí... todo lo que se hable y sea positivo para hacer unas risas está bien porque sirve para desconectar un poquito.

Cucurella es uno de los jugadores más alegres de España / Pablo García / RFEF

¿Siempre ha llevado la melena rizada?

Desde pequeño. A mi madre le gustaba así, fui creciendo con este pelo y de esta manera se ha quedado.

¿No es incómodo para jugar?

No, no mucho, me he acostumbrado. Si a otro le pones el pelo largo ahora, sí que podría molestarle, pero a mí ya no.

¿Quizá también le sirva para asustar a los delanteros?

Todo suma (sonríe), si ahora me cortase el pelo, no sería lo mismo

Todo el mundo le pregunta lo mismo, ¿qué hará con su pelo si España gana la Eurocopa?

Tengo pocas opciones, me lo teñiré de rojo y creo que me quedaré con esa.

¿Su mujer lo va a aceptar?

No sé si lo aceptará, pero le tocará aguantarlo. (Sonríe)

"Quieren que haga el baile del Tik Tok si marco"

Por cierto, ¿cómo se lleva con todos los 'niños' que hay en el equipo?

Tenemos un buen grupo, una mezcla de jóvenes y veteranos. Hay momentos para todos. Los más jóvenes son bastante alegres, y con su inocencia y las cosas que hacen te ayudan a desconectar para tener un rato agradable.

¿Se ha sumado a la moda del Tik Tok?

No, cuando mi mujer me embarca con alguno, lo hago, pero aquí no me ha tocado.

¿Bailará si marca algún gol?

Tengo alguna propuesta, quieren que haga el baile del Tik Tok, por ejemplo, pero no sé, tengo que pensarlo, primero debo marcar y luego haré lo que me salga.

Cucurella, en un viaje de España junto a Nico Williams / Pablo García / RFEF

¿Cómo es compartir banda izquierda con Nico Williams?

Es un gran jugador, está sacando todo su potencial, es un orgullo que esté en nuestro equipo, que sea nuestro compañero y con jugadores así todo es más fácil.

¿Lo ve preparado para fichar por el Barça?

Sería un gran fichaje, pero todo depende de su opinión, yo le meto caña para que fiche por el Chelsea.... Al final todo depende de él, es muy joven, con mucho recorrido y creo que será un gran jugador.

Lamine, otro show de futbolista, ¡y usted tiene que frenarle en muchos entrenamientos!

Es increíble con su edad, cómo se mueve, las decisiones que toma... lo mejor que tiene es que nunca te repite la misma jugada, va cambiando. Para mí y parea cualquier defensa es muy complicado frenarle.

¿Lamine y Nico necesitan muchos consejos?

No, lo bueno que tienen es que van a su bola. Parece que no les importe nada, juegan el partido como si fuera un entrenamiento o con los amigos. Eso les hace diferentes para jugar con este desparpajo y alegría que a la gente gusta. Encima si juegan en tu equipo, los disfrutas.

"Jugamos muy bien los partidos de tú a tú como el de Alemania"

¿Ante Alemania tienen menos presión o les pesa que se les considere favoritos?

Nos da igual, será un partido difícil, son la anfitriona, con mucha gente animando, aunque sabemos lo que tenemos que hacer. Nos ha ido bien por el momento. Si estamos a nuestro mejor nivel, tenemos muchas opciones de pasar.

Usted deberá marcar a Wirtz o Sané, vaya tela...

Será un partido muy abierto, que se puede decidir por pequeños detalles. Estos partidos de tú a tú los jugamos muy bien. Hicimos dos buenos partidos ante rivales importantes como Croacia e Italia y debemos corregir en lo que fallamos, mejorar porque será un partido exigente y ojalá ganemos.

"¿Marc Guiu? Tener paciencia en un club no te garantiza nada"

¿Qué le parece el fichaje de Marc Guiu por el Chelsea? ¿Ha hablado con él?

Hemos hablado y le dije que si necesitaba algo que me avisara. Estoy contento porque es un gran jugador, muy joven, con un futuro muy prometedor y vamos a cuidarle para que pueda sacar su mejor fútbol.

¿No le parece extraño que un jugador que con 17 años debute en el primer equipo del Barça no tenga paciencia para seguir?

Es complicado. Todos los futbolistas quieren jugar. Algunos han aguantado, han tenido paciencia y no les ha llegado la oportunidad. El fútbol es difícil, nadie te garantiza nada, debes aprovechar tus oportunidades y pensar en tu futuro.

Cucurella, en un entrenamiento con Ferran Torres y Pedri / Pablo García / RFEF

Usted debutó con el primer equipo del Barça en la Copa en Murcia, esperó y parce que eligió el momento justo para marcharse.

Estoy agradecido al Barça, pero de quedarme igual no habría tenido la misma carrera. Estoy muy feliz. En el momento en que estaba en el Barça, tenía a muy buenos jugadores, intentaba aspirar a todo y no se tenía la paciencia que hay ahora. Son cosas que pasan, etapas y todo ocurre por algo.

¿Nunca ha pensado que sería de usted de ser ahora Héctor Fort, Marc Guiu o Lamine?

Quizá ahora habría tenido la oportunidad cuando estaba entre el primer equipo y el Barça B, pero el nivel que había y cómo estaba el Barça como top mundial y lo ganaba todo, era muy complicado. Tampoco le doy más vueltas, cada uno elige su camino y las cosas no me van mal.

¿Qué espera del Chelsea con Enzo Maresca en el banquillo?

Ha venido un buen entrenador y necesitamos un poco de paciencia, no hacer tantos cambios, tener más tranquilidad. Acabamos muy bien la temporada, en Europa, y luego jugamos una final y unas semis. No ganamos, pero no estuvo mal el año. Ojalá podamos construir algo bueno.